De deken is een coach die zijn team graag zelf laat beslissen

Niet te geloven, maar het is zo: volgende maand is het Kerstmis en nog een week later zitten we al in 2023. Wat gaat het razendsnel, ongetwijfeld ook bij jullie? Vorige zondag voelde het trouwens al eventjes als Kerstmis en dat kwam door de viering in de nokvolle kathedraal. Was dat een zalig gevoel. Ik kreeg zowaar kippenvel toen ik er binnenkwam en zoveel volk opeengepakt zag staan. Op plechtige wijze en met de Brugse bisschop werd afscheid genomen van de Ieperse deken Roland Hemeryck en verwelkomde men zijn opvolger, de Poperingse deken Miguel Dehondt. Deze laatste gaat nu het decanaat Ieper-Poperinge (of Poperinge-Ieper?) onder zijn vleugels nemen dat meer dan 88.000 inwoners telt.

Ik had de eer en het genoegen om beide dekens te interviewen voor de gratis editie van uw krant die binnenkort in alle brievenbussen uit onze regio terecht komt. Geen enkele vraag gingen we uit de weg. Of toch eentje: over het aantal priesters waarvoor de nieuwe deken nu verantwoordelijk was. Eigenlijk wilde de nieuwe deken gewoon een punt maken. In feite zijn het niet de dekens die het verschil maken, maar wel de grote groep van mensen die met een warm hart dag in dag uit hun parochiaal team vorm geven. De deken of priester, als die er al is, is enkel een coach die zijn team graag zelf laat beslissen en scoren.

Het deed alle aanwezigen zichtbaar deugd om te zien dat de geestelijken uit onze regio op handen worden gedragen door zijn inwoners. Het beeld van de handen (die uitwuiven, danken, begroeten) van Willem Vermandere is dan ook een hele mooie herinnering aan een unieke viering waarin ook afscheid werd genomen van medepastoor Mathias Parret, die nu verder trekt. En de Brugse bisschop kreeg ook een volwaardige ja van de nieuwe medepastoor Matthias Noë en meewerkend priester Patrick Tourlouse, alsook van de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper. Het was veel om te vieren en dat werd beklonken met een aangename receptie en een feestelijk samenzijn. Het voelde precies alsof het al Kerstmis was!