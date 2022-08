De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Twee jaar lang al schrijf ik voor een dagkrant op zaterdag een column met de titel ‘Parels van plekken’. Ik ga wekelijks op zoek naar bijzondere plekken in Vlaanderen, schrijf daar een column over en maak een foto.

Deze week wordt mijn parel van een plek de Big Bench in Hooglede. Ik had er foto’s van gezien op Instagram en wilde er per se naartoe. Het werd een bijzondere ervaring. De bank is zo hoog dat je een opstapje nodig hebt om erin te klimmen. Eenmaal je zit, ontplooit zich een prachtig glooiend landschap onder je voeten.

De Big Benches zijn een idee van de Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Chris Bangle. Toen hij in 2009 van Duitsland naar Clavesana verhuisde, wilde hij iets maken waar iedereen gebruik van zou kunnen maken – iets wat mensen ook samenbrengt. Zo ontstond de idee voor een eerste Big Bench, die in 2009 in Clavesana werd geplaatst. De volgende jaren verschenen er in andere landen meer en meer Big Benches. Hooglede kreeg de primeur in ons land.

“De zalige stilte van de plek nestelt zich ook in je hoofd”

Het is een echte ervaring om te gaan zitten in de bank. Je voelt je twee keer nietig: nietig in de grote bank, en nietig tegenover het landschap dat zich voor je uitstrekt. Als ik in Hooglede woonde, zou ik heel vaak de bank opzoeken, omdat het je meteen rust geeft – jezelf als klein onderdeel van de natuur – en omdat de zalige stilte van de plek zich ook in je hoofd nestelt.

Toen ik naar huis reed, dacht ik dat Tielt ook zo’n Big Bench zou moeten krijgen. Er is een droomlocatie waar dat zou kunnen: onze Poelberg. Je installeert hem in de Woestijnbosstraat en kan daar uitkijken over de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Een Big Bench is iets waar iedereen wel eens nood aan heeft: het is een moment van zen zijn, van mediteren zelfs.

Stadsbestuur van Tielt, leest u mee? De bank zou de schoonheid van de Poelberg alleen maar meer in de kijker zetten. Ik bied me spontaan aan om hiermee de schouders te zetten.