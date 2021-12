Het is dinsdag en ik zit in de zetel met een half oog naar Lionel Messi en Cisse Sandra te kijken. Het andere halve oog leest het interview dat in het midden van de krant is beland. Plots botst mijn gedeelde aandacht op een onverwacht compliment…

“Mijn moeder is trouwens grote fan van De Krant van West-Vlaanderen.” Een zin die opiniemakers zin geeft, zowaar. Om te goan en bluvn goan. (Als de Grimbergse mama van Bart Verhaeghe dit stukje zou lezen: heel fijn dat u nog elke week wil weten wat in de heimat gebeurt. Veel groetjes uit het verre West-Vlaanderen.)

En laat ons meteen bij de belangrijkste bijzaak van het leven blijven. Voetbal. (Zonder vuurpijlen wel.) Ik blijf objectief als ik zeg dat Club Brugge de beste ploeg is van het land. Op het veld rijgen ze de prijzen aaneen, ernaast scoren ze ook. De blauw-zwarte fabriek wordt gerund als een topbedrijf. En bij die status hoort een passende tempel. Maar daar knelt het voetbalschoentje.

Een nieuw stadion voor Club kan een extra troef zijn voor West-Vlaanderen

Jan Breydel mag dan al vaak kolken, het fort is vort. Al in 2006 droomde toenmalig voorzitter Michel D’Hooghe van een nieuwe thuishaven. Sindsdien verspilde ook deze krant liters inkt (blauwe én groene) aan de lijdensweg ernaartoe. Op vandaag ligt er een vergunning klaar voor een complex op de huidige site in Sint-Andries. Maar er zijn ook weer klachten die het proces vertragen, en dat mogen we jammer vinden.

Onze hoofdstad en bij uitbreiding onze provincie, verdient een voetbaltempel. Een plek waar jong en oud in alle comfort kan genieten van – in alle objectiviteit – de mooiste sport ter wereld. Dat nieuwe project kan een motor zijn voor de buurt, de stad en een hele regio. Een toonbeeld van duurzaamheid ook, met respect voor omwonenden en het leefmilieu. Een extra troef voor West-Vlaanderen.

We hopen dus met Bart Verhaeghe mee dat er binnen ten laatste vijf jaar gezweet wordt voor glorie in een gloednieuw fort. En we kunnen zijn moeder geruststellen: dat zal dan zeer uitgebreid aan bod komen in deze krant.