De allergrootste

Wie is de grootste West-Vlaming aller tijden? Dat moet De Krant van West-Vlaanderen dringend uitzoeken, vindt toch historicus Jan Dumolyn. De uitgeweken Bruggeling mag sinds kort de eretitel ‘bekendste geschiedkundige van het land’ op zijn naamkaartje zetten. De voorbije zondagen zagen meer dan een miljoen kijkers hem meermaals passeren in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’, het populaire en veelbesproken tv-programma van Tom Waes.

In een interview met deze krant verklapt Jan Dumolyn zelf wie volgens hem de grootste West-Vlaming ooit is: Pieter De Coninck. Want – dat hebben de trouwe kijkers van ‘Tijdreizen Waes’ geleerd – niet Jan Breydel, maar die andere Bruggeling was de echte held van de Guldensporenslag. Een simpele wever die het volk verzamelt en de grote, sterke buur verslaat… Zo hebben er hier nog niet veel rondgelopen, vindt de historicus.

In zijn enthousiasme stuurde Dumolyn onze journalist terug naar de redactie met de opdracht om een Groot Onderzoek te starten. Wie o wie is de Eddy Merckx onder de West-Vlamingen?

Wie is de grootste West-Vlaming aller tijden?

En het moet gezegd: zijn vraag wekt bij ons wat op. Een hele hoop vragen, om te beginnen. Hoe begin je in godsnaam aan zo’n verkiezing? Wie zouden de kanshebbers zijn? En met de koers in gedachten: kan je verschillende generaties wel vergelijken? En ook: telt die ‘West-Vlaamse’ keizer uit de tijd van de Romeinen ook mee? (Zie aflevering 2 van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’.) Want euh, hoelang bestaan er eigenlijk al ‘West-Vlamingen’?

Alleen al sinds de start van België in 1830 hebben we hier toch wel wat straffe gasten gekend. In de 19de eeuw komt mijn eigen geheugen niet veel verder dan Guido Gezelle, maar van de eeuw nadien hebben we toch al een aantal kandidaten gevonden. Want wist jij nog dat er in 2000 een verkiezing was genaamd ‘West-Vlaming van de Eeuw’? Niemand minder dan Hugo Claus won die met glans, voor onder andere Briek Schotte, Constant Permeke, Dirk Frimout en … Godfried Danneels.

In 2024 opent Wim Opbrouck in het Provinciaal Hof in Brugge ‘Het Huis van de West-Vlaming’. Misschien is het wel een idee om tegen dan ons Groot Ei gelegd te hebben. Suggesties zijn alvast welkom!