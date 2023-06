Coronaterrassen en andere relicten van de pandemie

Daar zijn de Dolle Dagen weer! Dat betekent kuieren door de Ieperse winkelstraten, koopjes doen aan braderieprijzen, supporteren voor je favoriete beachvolleybalduo en afsluiten met een fris pintje of colaatje op een gezellig terrasje op de Grote Markt of het vernieuwde Vandenpeereboomplein. Zeker in de voorspelde tropische temperaturen van dit weekend zit iedereen immers liever buiten om een drankje te nuttigen dan binnen.

Het zou echter kunnen dat de zoektocht naar een vrij terrastafeltje moeilijker wordt dan de afgelopen jaren, want voor het eerst sinds de coronacrisis mogen horeca-uitbaters geen parkeerplaatsen meer inpalmen om hun terras uit te breiden. De gebruikers van de ‘coronaterrassen’ zorgden nochtans vaak voor meer ambiance in de stad. Of toch in ieder geval meer dan de auto’s die normaal gezien op die parkeerplaatsen zouden staan.

“De zoektocht naar een vrij terrastafeltje wordt mogelijk wat moeilijker dan de afgelopen jaren”

Dat hebben ze ook goed begrepen in Oostende en Brugge. Daar zijn veel coronaterrassen behouden gebleven, ook deze zomer. “In de coronaperiode is gebleken dat er wel degelijk meer ruimte was voor terrassen zonder dat die hinderden”, klinkt het bij de Oostendse schepen Björn Anseeuw. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat sommige Ieperse kasteleinen teleurgesteld zijn dat zij uit de boot vallen. Voor hen mocht de regel zeker nog een jaar verlengd worden om de verliezen uit de coronaperiode te compenseren.

Zo worden de sporen van de coronacrisis geleidelijk aan uitgewist. Dat we geen maskers meer hoeven te dragen en niet meer aan social distancing hoeven te doen, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar velen zullen het met mij eens zijn dat er ook positieve zaken voortkwamen uit de pandemie. Gemakkelijker een tafeltje vinden dankzij grotere terrassen was daar één van, maar ook de waardering voor het zorgpersoneel of de solidariteit met mensen in eenzaamheid horen daarbij. Laat ons hopen dat die laatste twee toch iets langer standhouden.