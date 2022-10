Club is meer dan Mignolet, Club maakt zich in België zoals Remco op het WK ongrijpbaar

Club Brugge in de 1/8ste finales in de Champions League, voor het eerst in zijn geschiedenis! Na vier matchen al, na 10 op 12, zonder één enkele tegengoal! Alle superlatieven zijn al bovengehaald. En zeer terecht. Wat geluk, ja, niet alleen in Madrid – Atlético was véél beter… So what…?

En zonder één van de beste doelmannen ter wereld had Club nooit zo gestunt – waren ze vorig seizoen zelfs geen kampioen. So what .. de doelman speelt ook mee, is één van de 11. Wég dus met elke bedenking: alleen een diepe buiging is op zijn plaats. Dit is Club next level: al zal blauw-zwart zich dit seizoen, en wellicht nooit, kunnen meten met de absolute top in Eurupa – niveau Real, City en Bayern – het speelt in februari wel mee met de 16 besten van Europa. Die 1/8ste finales zijn wellicht het plafond voor de club – al weet je nooit met een gunstige loting – maar dít niveau bereiken is een ongelooflijke prestatie. En dan gaat het niet alleen om Mignolet.

Dit is het resultaat van een uiterst goed geleide machine, met tientallen radertjes, jaren naeen, sedert 2011, in elkaar geknutseld door voorzitter Bart Verhaeghe en ceo Vincent Mannaert. Zeker in die eerste jaren waren we kritisch voor het ‘bedrijf’ Club, zaten al eens barsten in onze relatie.

Maar intussen weten we toch beter, al was het aanvankelijk met veel trials and errors: wat een plan zat achter elke stap, sportief en structureel! Eerst onder Michel Preud’homme de ‘no sweat, no glory’ diep ingeplant, met de eerste prijzen en de schuchtere eerste stapjes in de Champions League als resultaat.

Onder Leko en Clement die basis verder uitgebouwd, al in Rome scheelde het twee jaar geleden onder Clement maar een paar centimeter of die eerste overwintering in de Champions League was al een feit. En nu mag Hoefkens oogsten. Met de beste spelersgroep ooit.

Waar Paul Gheysens op zijn eentje nooit kan geraken, waar Anderlecht alleen maar van kan dromen: Club is ongrijpbaar geworden.

Hulde voor de debuterende coach! Maar ook daar zit meer achter: Verhaeghe en Mannaert bouwden niet alleen sportief, ze bouwden vooral structureel en in omkadering. In de mooiste stenen, het oefencentrum in Westkapelle, en vooral in mensen: ze leidden met Hoefkens zélf hun T1 op, maakten van de ‘beste TD van het land’ Tom Caluwé recent nog hún sportief manager, bouwen met Guilian Preud’homme en Nicky Hayen bij Club NXT aan de toekomst, zorgen op alle afdelingen, van de cel communicatie tot de personeelsdienst, en echelons in het bedrijf steeds voor vernieuwing en dynamiek…

Met ongelooflijke financiële resultaten als gevolg, het belangrijkste voor elk bedrijf. Het budget naderde dit seizoen al de 90 miljoen euro en de commerciële cel draait als nooit tevoren, deze Champions League zal minstens 50 miljoen euro opbrengen, met Lang, Buchanan, Skov Olsen, Sylla, Onyedika, Jutgla, Nusa…. zal er de komende jaren nog een veelvoud aan transfergeld binnenkomen en het nieuwe stadion – durft nog één buurtbewoner protest aantekenen… ? – zal alweer voor de next level zorgen.

Waar Paul Gheysens op zijn eentje nooit kan geraken, waar Anderlecht alleen maar van kan dromen. Club mag en zal al eens een titel mislopen maar ze zijn in België echt weg, hoor. Ongrijpbaar geworden. Zoals Evenepoel op het WK, zeg maar.