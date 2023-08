Bruut geluk

Heeft u ooit al een geluksgevoel gekend? Allicht wel. Hoe intens die emotie kan zijn, hangt af van het individu, van de omstandigheden en het perspectief.

Een jong voetballertje dat tijdens de extra tijd de winnende pegel in de winkelhaak jaagt en zo zijn ploeg de kampioensbeker schenkt: pure extase. Een student wiens diploma afhangt van het cijfer van dat ene examen en na een maand zenuwachtig zweten verlost wordt door een positief resultaat, gaat van opluchting en opgekropte stress een hele nacht feesten. Een ouder die voor het eerst zijn of haar pasgeboren kind in de armen sluit, is ontroerd en bewogen door de emotie en het gewicht van de nieuwe verantwoordelijkheid.

Geluk is een concept dat de mensheid al eeuwenlang kent en fascineert. Ook de Oude Grieken onderzochten het geestelijke goud. Denk maar aan het Epicurisme, waar geluk een kwestie is van een leven zonder overdaad. Of aan Plato, die geluk ‘het hoogste doel’ vond.

Bouwkraan

Een Grieks gezegde luidt: ‘Wie gelukkig wil zijn, moet thuis blijven’. Deze oeroude bewering heeft voor het gezin van Philippe Lawaisse uit Bellegem sinds woensdagmorgen een heel nieuwe betekenis gekregen. De bouwkraan die al acht weken boven de hoeve uittorende, stortte neer en vermorzelde een groot deel van de restauratie die het in de maanden voordien had aangebracht.

“Geluk is een concept dat de mensheid al eeuwenlang kent en fascineert”

Dakpannen, bakstenen en bedden werden vernield, maar de rustig slapende tieners van 15 en 16 jaar kwamen er als bij wonder zonder enige kleerscheuren uit. Als het gezin op woensdagochtend niet thuis was geweest, had de kraan (allicht) evengoed het dak doorboord. Dan zou de frustratie en de financiële kater tot een enkelvoudig pechgevoel hebben geleid. Nu zijn er levens gered, is de opluchting groot en neemt het idee van groot geluk de bovenhand.

U ziet, geluk is altijd een kwestie van perspectief. Net als brute pech kan het ook u zomaar overkomen. God, die Oude Grieken hadden uiteindelijk toch gelijk: wie gelukkig wil zijn, moet thuisblijven.