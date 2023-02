Gezin ontsnapt net op tijd uit brandende woning in Tielt. Zestigjarige in shock nadat dakbrand zijn hoeve in Houthulst onbewoonbaar maakt. Pyromaan aan het werk in Torhout: drie auto’s branden uit. Vuur raast door varkensstal in Meulebeke: eigenaar loopt brandwonden op.

Schouwbrand snel onder controle in hotel-restaurant in Brugge. Vier bewoners naar het ziekenhuis na brand in Zwevezele. Container vat vuur op recyclagepark in Veurne. Huis onbewoonbaar en man afgevoerd nadat brand ontstaat bij isolatiewerken in Sint-Eloois-Vijve…

Dit soort berichten zijn – vergeef mij de uitdrukking – brandend actueel. In veertien dagen tijd verschenen artikels over liefst 30 (!) branden op onze website. We weten niet of dit een triest West-Vlaams record is, maar het valt ons op dat de brandweer hier erg vaak moet uitrukken de laatste tijd. Toeval?

We mogen onze pollen kussen dat er zo’n helden bestaan

Dat zal wel, maar feit is dat bij alle kleine en grote rampen de sirenes letterlijk en figuurlijk snel luiden. Van hinderlijk oliespoor en kleine faits divers tot grote uitslaande branden en dodelijke rampen: in West-Vlaanderen staan liefst 2.454 vrijwilligers dag en nacht paraat om te helpen in nood.

Deze mannen en vrouwen doen ‘na hun uren’ wat wij zelf eerlijk gezegd nooit van ons leven zouden durven. Een brandend huis binnengaan, mensen proberen bevrijden uit verhakkelde wrakken, … We mogen onze pollen kussen dat er zo’n helden bestaan.

Maar hun ‘job’ is de voorbije decennia serieus veranderd. Je kan ook niet meer van de ene dag op de andere zeggen: geef mij een uniform, ik word brandweerman. De testen en de opleidingen zijn – gelukkig – enorm geprofessionaliseerd.

Het zorgt ervoor dat al die vrijwilligers zelf zo weinig mogelijk risico lopen… maar het maakt de instroom aan nieuwe vrijwilligers niet evident. Zo zijn onze korpsen nu op zoek naar op zijn minst 180 verse krachten. Hun oproep in onze krant leidt hopelijk tot de broodnodige versterking. Iedereen die zich geroepen voelt, kunnen wij alleen maar euh, vurig bedanken. Dikke merci!