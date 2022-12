Zo, de kalkoenen halen weer opgelucht adem, zij hebben Kerstmis overleefd. En ik, ik zet een boompje op. Mensen laten niet van sterven omdat het feestdagen zijn, zo schrok ik van het heengaan van priester Roger Lambert, ‘Lambertje’. Als God dan toch een DJ is, hoop ik dat Hij mooie plaatjes draait voor deze mooie mens. De feestdagen zijn een verademing in donkere dagen. Hoe mooi de nieuwe kerstversiering in Poperinge! Ik ben een sucker for Christmas en verslingerd aan mijn ballen. Ik hoor nogal wat mensen mopperen dat het allemaal vlug voorbij mag zijn, ‘die dagen’. Maar wat is er nu leuker en gezelliger dan met geliefden genieten van een lekker hapje en drankje? Ok, je verdikt. Maar het is toch de periode tussen Nieuwjaar en kerstdag die bepalend is, eerder dan de week tussen kerst en Nieuwjaar. We drinken geen wijn meer per liter maar in volle hectares en ik rij straks weer naar de glascontainer met een oplegger. Wat me naadloos bij die obligate goede voornemens brengt. Zo zou ik de daklozen nog meer willen helpen, maar ze zijn nooit thuis. Daarom stelde ik ’t onzent voor een Oekraïense tweeling van 24 jaar op te vangen. Mijn vrouw is in beraad. Ik hou u op de hoogte. Een kerstboom is soms een treurwilg. Maar ik probeer een venster met zicht op beter te plaatsen in mijn klaagmuur. Ik hoop op een jaar zonder drillrappers en klimaatklevers. En hoe lang zal het dit jaar weer duren eer ik 2023 i.p.v. 2022 schrijf? Lieve lezer, u allitereert zo mooi, mijn beste wensen voor 2023. Zoen van uw kapoen.