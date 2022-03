Belhocine en Simons moeten dringend krediet verzamelen

Tweet van Joseph Allijns, gisteren. Gisteren de zwakste partij in jaren van KVK. Nul zero kansen bijeen gesjot. Men is echt aan bezinning toe zeker op sportief vlak. De wintermercato bracht geen meerwaarde.

Sedert juni 2020 is Allijns dan wel geen voorzitter meer van de Veekaa, hij laat zich in twitterland nog graag horen. Niet alleen over KVK, ook politiek toetert hij nogal wat rond maar daar gaan we liever niet op in. Dat hij zich als supporter nummer één van KVK zorgen maakt, daar hebben we wel begrip voor. KVK was wel heel slecht op Cercle en KVK is schimmig naar de 12de plaats afgezakt, met die ene 5-0 tegen Zulte Waregem kleur je het hele seizoen toch niet? Vooral omdat die spelersgroep beter moet kunnen. En, jawel, dan kom je toch bij de coach terecht. Al is ceo Matthias Leterme heilig overtuigd van Karim Belhocine. De Franse Algerijn, die in het Guldensporenstadion blijkbaar steeds nerveuzer rondloopt, heeft nog drie matchen, de thuismatchen tegen Standard en Anderlecht voorop, om weer wat meer krediet te verzamelen. Naar volgend seizoen toe, jawel. En de bezinning waar Allijns het over heeft, zal nodig zijn, nu al drie sterkhouders – Selemani, Radanovic en Sainsbury – op het einde van dit seizoen (willen) vertrekken. Volgend seizoen zakken er drie ploegen uit 1A, KVK heeft een facelift nodig of ze komen in dezelfde miserie terecht als Zulte Waregem dit seizoen.

Essevee is nu wel schier gered, met veel panache gebeurde dit niet, Seraing en Eupen verdienden in de afgelopen beslissende duels meer. Essevee kan nu net als KVK al enige tijd ‘bevrijd’ voetballen.

Simons moet zich in de resterende drie matchen net als Belhocine toch wat meer bewijzen.

En dan is men aan de Gaverbeek vanaf half april ook aan bezinning toe willen ze niet nogmaals een seizoen tegen degradatie moeten vechten.