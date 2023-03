Hoe zou het nog zijn met de Goede Voornemens? Volgens wetenschappers duren die meestal tot… 12 januari. Dus geen idee hoeveel mensen er op pakweg 3 maart nog bezig zijn met méér sporten, mínder drinken of wat dan ook dé wens mag geweest zijn met Nieuwjaar. Ik kan je zeggen dat ik zelf nog altijd aan het volharden ben, met mijn voornemen… van het jaar 2020.

Ik wou toen meer stappen zetten, en kijk, ik heb stappen gezet en doe het nog altijd. De dagelijkse drang om er zeker 10.000 te doen, is er wel niet meer – want (hier zijn ze weer) wetenschappers beweren dat 8.000 per dag eigenlijk ook volstaat om gezond door het leven te gaan.

Maar het is dus door dat voornemen dat ik plots gepiep hoorde. Vorige lente. Langs ‘mijn’ stukje Groene 62. De vreemde piep deed het stappen stokken en plots stond ik oog in oog met een uiltje. Die riep naar een ander uiltje. Die dan weer naast een hele grote, boos kijkende uil zat. Een natuurdocumentaire zowaar, recht voor mijn neus. Ik maakte een filmpje, zwierde het online en een dag later hoorden we weer iets. De deurbel.

Onze provincie is wilder dan we denken… maar dat is minder goed nieuws dan het lijkt

Onze politiek journalist Paul Cobbaert had mijn filmpje gezien en stond voor de deur met zijn camera. Je moet weten dat hij na zijn uren vogelaar is en aan een boek werkt over wilde beesten in ons land. Mijn uiltjes bleken ransuiltjes te zijn en lieten zich die avond gewillig fotograferen. Of ze hét boek haalden, zal later dit jaar nog moeten blijken… maar ze raakten niet bij de selectie van de West-Vlaamse ‘big five’.

Onze beestige provincie is wilder dan we denken… maar dat is minder goed nieuws dan het lijkt. De das en de bever zijn bijvoorbeeld terug van weggeweest, maar dat komt doordat jagers ze nu wél met rust laten en vroeger niet. Want voor alle duidelijkheid: het gaat niet goed met onze biodiversiteit. De natuur is aan het verarmen. En er zijn dringend Goeie Voornemens nodig om dat op te lossen… een stikstofakkoord, bijvoorbeeld. Hoog tijd voor onze politici om stappen te zetten.