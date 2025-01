Alcoholvrij klinken

‘De beste wensen, eni!’ De typische nieuwjaarswensen vliegen ons weer om de oren. Hier en daar worden ook nieuwjaarszoenen uitgedeeld. Van mijn kant natuurlijk ook mijn allerbeste wensen voor jou: een ijzersterke gezondheid, overvloedige liefde, veel geluk en plezier in alles wat je onderneemt… En als er bepaalde dromen of doelen zijn die je voor 2025 hebt, hoop ik dat ze werkelijkheid worden.

Zondag zakte ik af naar zaal Maeke-Blyde om er te klinken op het nieuwe jaar. Het was er warm en druk, maar de mensen hadden het gezellig. Zo gezellig zelfs dat er geen druppel witte wijn meer kon uitgeschonken worden. Komen we nu eenmaal tegen op de beste feestjes, nietwaar? ‘Toch jammer dat er niet veel lekkere alcoholvrije opties zijn…’. Steeds vaker hoor ik dit soort bemerkingen en ik kan me er helemaal in vinden. Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen het wellicht onterecht vinden: ‘Als je geen alcohol wilt drinken, drink je toch gewoon water?’. Als je uitgaat of op een feestje aanwezig bent en je kunt alleen maar water, fruitsap of frisdrank krijgen, is dat niet altijd even aangenaam. Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die daar zo over denkt. Een ruimer alcoholvrij aanbod zou meer mogelijkheden bieden voor mensen die ervoor kiezen om geen alcohol te drinken: de mensen die verstandig achter het stuur willen kruipen, de mensen die niet willen opstaan met een kater, de dames die zwanger zijn, de mensen die simpelweg geen alcohol willen drinken…

Bij een hapje en een drankje was het best gezellig. Meer moet dat toch niet zijn?