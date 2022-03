Al bijna zeker vier ‘West-Vlaamse’ Rode Duivels, maar het wordt reppen voor CDK

Et voilà, vizier op Quatar, eerste voorbereiding achter de rug. Stap 2: 3 tot 13 juni Nations Cup (Nederland, Wales en twee keer Polen). En dan stap 3 in september nogmaals Nederland en Wales in de Nations Cup. Maar ook die Nations Cup is eigenlijk maar voorbereiding op het WK. En Ierland en Burkina Faso waren duidelijk een troepenschouw, in juni selecteert bondscoach Martinez ongetwijfeld bij benadering de 23 man die hij in november wil meenemen naar het WK-van-de-laatste-kans.

Tel even mee, we komen al aan 20 quasi zekere namen, zonder verdere zware blessures: Courtois, Mignolet, Casteels; Alderweireld, Boyata, Denayer, Dedoncker, Vertonghen; Meunier, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Vanaken, Thorgan Hazard, Carrasco; Trossard, Lukaku, Batshuayi, Eden Hazard (wordt ooit weer fit). Nog maar drie plaatsen over dus. Vooral achterin links zit Martinez schaars en

zowel ex-Oostendenaars Arthur Theate als Siebe Van der Heyden maakten respectievelijk in Ierland en tegen Burkina Faso een goede beurt

: 1 van die 2, toch? Wout Faes, nog een ex-KVO-er is geen optie, die kreeg zaterdag en dinsdag geen minuut, dan maakt Bornauw duidelijk meer kans. Er blijven dan nog redelijkerwijs acht namen over voor twee plaatsen, een wingback en een aanvaller: Foket, ook al ex-KVO, Mertens, Januzaj, De Ketelaere, Saelemaekers, Doku (indien eindelijk fit), Benteke en Origi. Met Mignolet, Dedoncker en Vanaken (wie twijfelt nog?) hebben we al drie ‘West-Vlamingen’. Theate of Van der Heyden maakt vier. Maar het wordt voor Foket en zelfs voor De Ketelaere (die moet al bijna hopen dat het op is bij Mertens, dat Doku de kopende maanden niet meer dezelfde Doku wordt en dat Januzaj opnieuw wegzakt) niet evident. King Charles kon vooral in Ierland niet overtuigen, stilaan wordt de Belgische competitie voor CDK te gemakkelijk. Hij is klaar voor het buitenland, zegt hij zelf. Moet hij misschien wel doen. Hij zal toch niet zolang wachten als Vanaken om door te breken bij de Rode Duivels? Op de Nations Cup telde de selectie 28 man, in Quatar wordt dat weer 23 man, het wordt reppen.