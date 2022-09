Dondermiddag is een woonboot klem komen te zitten onder de treinophaalbrug in Veurne.

Daardoor was de brug geblokkeerd en was het treinverkeer tussen Veurne en Adinkerke (De Panne) onderbroken. Er werden vervangbussen voorzien naar en van Adinkerke naar Veurne. Infrabel slaagde er donderdagavond in om het probleem op te lossen en het treinverkeer is ondertussen hervat. (JTV/belga)