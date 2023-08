Wasko vzw organiseert inzamelactie voor Nina Moula (12) die haar grote zus Inès verloor na dramatisch verkeersongeval in Ooigem

Onlangs verloor Nina Moula (12) haar grote zus Inès (15) bij een dramatisch verkeersongeval in Ooigem en raakte haar mama Farah zwaargewond. “Met WASKO vzw en bevriende ouders willen we Nina en haar familie een hart onder de riem steken met een inzamelactie”, klinkt het.

Op het ogenblik van het ongeval volgde Nina zomerschool WASKO Picollo. “Toen we weet hadden van het ongeval hebben we niets verteld aan Nina”, zegt Noa Debackere (25) coördinator zomerschool WASKO Piccolo. “ ‘s Avonds bracht Jan De Potter Nina, die trouwens al drie jaar naar WASKO Piccolo les volgt, naar huis waar ze opgevangen werd door slachtofferhulp. Emotioneel heel zware momenten. Eerst was het besef er niet echt, maar later toen het doordrong…”

Bezinning

“Daags nadien hebben we er met de kinderen over gepraat, een bezinningsmoment, elk op het niveau van hun groep. Sommigen kregen het nieuws van thuis uit al mee, anderen niet. We kregen dus heel veel vragen. Er werd een minuutje stilte gehouden en een rustig liedje afgespeeld. Elk kind kleurde vrijdag bij de laatste les een vlinder in die aan de ouders zal overhandigd worden.”

Serieuze impact

“Nina is een heel lief kind die enorm goed in de groep ligt”, doet Jan zijn verhaal. “Dit nieuws heeft voor een serieuze impact op de medewerkers en kinderen hier op WASKO gezorgd. We willen met WASKO vzw en bevriende ouders, Nina en haar familie een hart onder de riem steken, vandaar deze inzamelactie. Later zullen we dan samen met de familie bekijken waaraan de ingezamelde middelen het best kunnen besteed worden. Eerst willen we hen alle rust gunnen om te proberen deze zware klap een plekje te geven.”

Zware periode

“Een bedrag willen we daar niet opplakken. Dit is iets wat enorm leeft bij de bevolking, dus hopen we op hun steun. Overal waar je gaat, de winkel, aan de schoolpoort… er is maar één onderwerp meer. Er wacht Nina een heel zware periode. Ze is haar zus kwijt, ze zal haar mama die revalideert nog heel lang moeten missen, haar papa gaat werken. Dit zal een enorme zware periode worden om alles te reorganiseren. Wij gaan daar nu in stilte aan werken zonder Nina en haar familie hiermee lastig te vallen. Heel veel vriendinnetjes willen haar zien, maar alles op zijn tijd. Ze heeft er immers nog maar twee begrafenisdagen opzitten wat zwaar weegt op een kind van 12”.