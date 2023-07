Vrouw (62) boort zich met wagen tegen kapelmuur in Diksmuide

De muur van de Kapelhoek in Esen bij Diksmuide raakte dinsdagmiddag beschadigd bij een verkeersongeval. Een vrouw reed er rechtdoor in de bocht en eindigde tegen de muur.

Het verkeersongeval op de Esenweg tussen Esen en Diksmuide gebeurde dinsdagmiddag rond 17.25 uur. Een 62-jarige vrouw uit Hooglede reed er in haar Volkswagen Golf op de weg en misrekende zich aan de bocht ter hoogte van de Kapelhoekstraat. Ze reed met haar wagen rechtdoor en belandde er in de struiken aan de kapel. Ook de muur van de kapel werd geraakt en die vertoont schade. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in het midden van de struiken.

De politie Polder reed ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Daarbij bleek dat de vrouw niet gewond was geraakt en ook niet teveel had gedronken. Ze heeft zich enkel misrekend in de bocht. Haar auto raakte wel zwaar beschadigd en werd getakeld. (JH)