Twee gewonden na botsing met drie wagens in dichte mist in Diksmuide

Na een verkeersongeval waarbij drie wagens betrokken waren in Beerst bij Diksmuide was er maandagochtend heel wat ravage op de weg. Het ongeval gebeurde toen een vrouw wou indraaien, maar mogelijk door de dichte mist een tegenligger te laat opmerkte. Er vielen twee gewonden. Twee wagens zijn zo zwaar beschadigd dat ze wellicht perte totale zijn.

Het verkeersongeval gebeurde maandagochtend net voor 9 uur op de Oostendestraat in Beerst. Er hing op dat moment mist over de weg en de zichtbaarheid was beperkter, maar de situatie was toch vrij overzichtelijk. Toch misrekende de bestuurster van een Opel Combo zich op de weg. De vrouw kwam van Leke en stond op de voorsorteerstrook om de Wijnendalestraat naar Beerst links in te rijden. Op een bepaald moment sloeg ze af, maar zag ze de bestuurder van een Mercedes EQC niet komen. Die bestuurder remde nog hevig, maar raakte de Opel vol op de neus en het rechtervoorwiel. De Opel tolde rond waarna beide wagens tegen een Audi Q7 terechtkwamen die aan het kruispunt te wachten stond om links de Oostendestraat op te rijden. De klap was zwaar en brokstukken vlogen in het rond.

Grote impact

“De bestuurders van de Mercedes en de Opel raakten gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis”, klinkt het bij de hulpdiensten. Vooral de bestuurster van de Mercedes was in shock. De bestuurster van de Audi Q7 bleef ongedeerd. “Ze was wel flink onder de indruk van het ongeval”, zegt haar man. “De Audi is een hybride en weegt 2,5 ton, maar werd door de impact toch twee meter verschoven. Dus de impact was groot.” Wellicht zijn de Mercedes EQC, die amper zes maanden oud was, en de Opel rijp voor de schroothoop.

Verkeershinder

Na het ongeval was er flink wat verkeershinder. De brandweer plaatste een signalisatiewagen en regelde samen met politie Polder het verkeer. Het duurde even voor alle voertuigen getakeld waren en alle brokstukken waren opgeruimd. Ook gelekte motorvloeistoffen moesten nog opgeruimd worden. (JH)