KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor dichte mist in West-Vlaanderen: “Zicht kan beperkt zijn tot minder dan 50 meter”

Het KMI waarschuwt maandagochtend met ‘code geel’ voor dichte mist in zes provincies, ook in West-Vlaanderen. “Het zicht kan beperkt zijn tot minder dan 200 m, of lokaal zelfs minder dan 50 m”, klinkt het in een post op ‘X’.

Waarschuwing voor mist van 04/11 05u tot 04/11 14u:

Ten noorden van Samber en Maas vormt er zich dichte mist. Het zicht kan beperkt zijn tot minder dan 200 m, of lokaal zelfs minder dan 50 m.https://t.co/sPNybMQZwU pic.twitter.com/OWrFB9JKhm — KMI (@meteobenl) November 4, 2024