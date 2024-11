Trucker (50) krijgt milde straf voor dodelijk ongeval met bromfietser op rotonde: “Grootste straf al gekregen”

“Ik heb die meneer echt niet gezien.” In tranen stond een 50-jarige vrachtwagenchauffeur van een schoonmaakbedrijf uit Avelgem voor de politierechter in Kortrijk terecht na een dodelijk ongeval in Harelbeke. “Hij is een voorbeeldige vrachtwagenchauffeur”, aldus zijn advocaat Peter Bouckaert. De rechter was mild in haar oordeel.

Het ongeval gebeurde op 21 juni 2021 rond 7.30 uur op de rotonde aan café ’t Molenhuis in Harelbeke. De vrachtwagen van Marino N. kwam uit de Bavikhoofsestraat en sloeg rechts af naar de Rijksweg. De trucker had de bromfietser die op dat moment naast zijn vrachtwagen reed niet opgemerkt. Eddy Van De Vijver (46) uit Zulte was op weg naar zijn dagtaak bij het maatwerkbedrijf Waak in Kuurne en wilde rechtdoor rijden. Er volgde een aanrijding. De trucker, gealarmeerd door het getoeter van enkele automobilisten, stopte onmiddellijk en probeerde het slachtoffer nog te helpen. Ondanks de reanimatie overleed de bromfietser ter plaatse.

Uit het verslag van de verkeersdeskundige bleek dat de trucker maar stapvoets reed en de bromfietser even voordien al had ingehaald. Toen beiden gelijktijdig de rotonde opreden, gebeurde het fataal ongeval. “De trucker kon de bromfietser opgemerkt hebben, door beter gebruik te maken van de zijspiegels en het eerdere inhaalmanoeuvre”, concludeerde de verkeersdeskundige. “Door de motregen was de zichtbaarheid in de spiegels van de vrachtwagenchauffeur beperkt”, aldus advocaat Peter Bouckaert. “Het was gewoon een tragisch ongeval dat ook hij de rest van zijn leven moet meedragen. Hij staat er mee op en gaat ermee slapen.” Hij wees er de politierechter ook op dat de bromfiets 44 kilometer per uur kon halen en dus opgedreven was. Het slachtoffer had in het verleden ook een levenslang rijverbod opgelopen.

“Ik heb die meneer echt niet gezien”, snotterde Marino N. “Ik voelde iets en dacht eerst eerder aan een technisch defect. Tot ik die man en de bromfiets zag liggen. Toen pas besefte ik dat ik een ongeval had gehad.” Hij vroeg de politierechter mild te zijn. Op vandaag is hij nog altijd vrachtwagenchauffeur bij dezelfde werkgever. Die was ook naar de politierechtbank afgezakt om hem te steunen. “Een menselijke fout, geen gevolg van roekeloos rijgedrag”, oordeelde de politierechter. Ze hield er ook rekening mee dat de redelijke termijn is overschreden. Een heel milde straf volgde: een boete van 1.200 euro en een rijverbod van 1 maand. “Een billijke straf”, vindt advocaat Peter Bouckaert. “Maar de grootste straf is dat hij moet leven met hetgeen is gebeurd.” (LSi)