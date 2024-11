Opnieuw rijdt vrachtwagen zich vast onder beruchte brug in Veurne

De beruchte brug in de Vaartstraat in Veurne maakte donderdagnamiddag zijn zoveelste slachtoffer: opnieuw reed een een lichte vrachtwagen zich daar vast. De schade aan het voertuig is groot.

De weg onder de brug is een soort veilige sluipweg om het drukke kruispunt van de Albert-I laan met de Vaartstraat niet te moeten dwarsen. De brug, die een beperkte hoogtedoorgang heeft van 2.90 meter, liep al heel wat schadesporen op aan de betonstructuur bovenaan de brug. De lichte vrachtwagen reed in de richting van Veurne, maar haperde aan de onderkant van de brug.

Tijdens de takelwerken werd het baantje afgesloten. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, maar de schade aan zijn vrachtwagen is wel groot.

Talloze ongevallen

Doorheen de jaren bouwde deze brug een beruchte reputatie op. In vijf jaar is er sprake van minstens tien gelijkaardige incidenten, ook vorig jaar en in 2022. Telkens werd het dak van een lichte vrachtauto volledig opengereten.