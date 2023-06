Beruchte brug in Veurne maakt nieuw slachtoffer: 19-jarige knalt met lichte vrachtauto tegen onderkant

Een intussen meer dan beruchte brug in de Vaartstraat in Veurne maakte maandagmiddag alwéér een slachtoffer. Een 19-jarige chauffeur misrekende zich aan de hoogte van 2m90 en zag prompt zijn dak afgeschuurd worden door de brug. In vijf jaar tijd maakte de brug zo al meer dan tien slachtoffers.

Het recentste ongeval gebeurde maandagmiddag rond 16 uur. De ongevallen gebeuren telkens in de Vaartstraat in Veurne, waar het verkeer onder de drukke Albert I-laan door rijdt. Die weg wordt vooral gebruikt voor plaatselijk verkeer, of voor leveranciers die plaatselijk moeten leveren. Zwaar verkeer mijdt de doorgang best want die is maar 2 meter 90 hoog. En dat blijkt te laag te zijn voor veelal lichte vrachtauto’s.

Dak opengereten

“Deze keer ging het om een 19-jarige chauffeur die niet in de buurt woont en de plaats wellicht niet kent”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “De man moest voor een bedrijf in de buurt komen leveren en had de Vaartstraat gekozen. Maar hij had niet gezien dat zijn vrachtauto hoger was dan de toegelaten 2 meter 90 en dat op die weg eigenlijk plaatselijk verkeer geldt. Bij het passeren onder brug bleef het dak van zijn bestelauto haperen en werd het dak opengereten. De lading bestond uit kaders en frames en die werden niet echt aangetast. Volgens een eerste inspectie is er deze keer gelukkig geen extra schade aan de brug. De jongeman legde ook een negatieve ademtest af. Een spijtig ongeval dus, dat hem wellicht geen tweede keer zal overkomen.”

Tien slachtoffers

Doorheen de jaren bouwde de brug onderdoor een ‘beruchte reputatie op.’ In vijf jaar is er sprake van minstens tien gelijkaardige incidenten. Telkens werd het dak van een lichte vrachtauto daarbij volledig opengereten. Zo werd in maart 2019 nog een voertuig van het Belgische Leger volledig opengereten door de brug. Ook vorig jaar en enkele malen in 2021 was dat het geval. (JH)