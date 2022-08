Motorrijder overleden na frontale botsing met andere racer

Zaterdagavond liet een motorrijder het leven tijdens een ongeval op de crosspiste van het Komense Zwaanhof. Nadat hij frontaal inreed op een andere racer kon geen hulp meer baten. De races op zaterdag werden meteen stilgelegd en de geplande activiteiten voor zondag werden geannuleerd.

“Een ongeluk, een drama, wat een verlies!” De motorcrosswereld reageert aangeslagen op de feiten die zich zaterdagavond afspeelden op de bekende piste Zwaanhof in Komen-Waasten. S.R. uit Geluveld trok er voor het eerst naar de motorcrosspiste om er een poging te wagen in de wereld van het gemotoriseerde geweld. Hij probeerde er zijn broer J.R., een ervaren rot in het vak, te evenaren. Tijdens zijn eerste rit op de piste zaterdagavond, liep het echter grondig fout. “Om een nog onverklaarbare reden verloor hij de controle over het stuur”, klonk het bij een racer die net achter hem aanreed.

“Hij week van zijn baan af maar in plaats van te remmen draaide hij het gas vol open. Met zijn motorfiets vloog hij dwars door de afsluitingen heen en kwam hij op de piste in tegenovergestelde richting terecht. De meeste tegenliggers konden hem ontwijken, maar één racer kon niet op tijd wegraken. Het kwam tot een frontale botsing, waarbij beide piloten op de grond vielen.”

Race stopgezet

De race werd meteen stilgelegd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. “We hoorden heel wat mensen in volle paniek zijn naam roepen, maar het was bijna meteen duidelijk dat het een ernstige zaak was”, klonk het bij getuigen. “De impact was enorm en hoewel iedereen alles op alles heeft gezet om die man te redden, kon geen hulp meer baten. Een absoluut drama en een gigantische klap voor onze sport, zoveel is duidelijk.”

Alle wedstrijden werden meteen afgelast en de piste sloot voor onbepaalde tijd de deuren. Het parket opende een onderzoeksdossier om de precieze omstandigheden van het gebeuren te achterhalen.