Gekantelde vrachtwagen veroorzaakt serieuze verkeershinder op kluifrotonde in Rekkem

Woensdagnamiddag verloor een vrachtwagen zijn gevulde container op de Rekkemse kluifrotonde. Niemand raakte gewond, maar een deel van de rotonde werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten. De verkeershinder was dan ook meteen voelbaar.

Een nieuwe week, nieuwe problemen op de ondertussen beruchte rotonde. Nadat twee voertuigen vorige week op een brutale manier met elkaar in aanraking kwamen, was het deze keer de beurt aan een vrachtwagen. Bij het verlaten van de E17 brak het chassis van de trailer, waardoor een container dwars over de rijbaan kwam te liggen.

“Ik kwam uit Frankrijk en verliet in Rekkem de E17”, klonk het bij de chauffeur. “Ik was gaan laden bij een staalfabrikant dus de container zit propvol met allerlei metalen. Toen ik de rotonde wilde oprijden hoorde ik een gigantisch krakend geluid, waarop ik mijn container zag kantelen. Ik probeerde nog tegen te sturen, maar tegen dergelijk gevaarte is niets meer te beginnen. Het geheel knalde tegen het wegdek en kwam zo dwars over de rijbaan tot stilstand.”

Verkeershinder

Voor de toegesnelde hulpdiensten zat er weinig anders op dan de kluifrotonde voor een deel af te sluiten. Wie uit Rekkem kwam en richting Moeskroen wilde of de E17 in de richting van Kortrijk wilde nemen, werd verplicht de E17 richting Frankrijk op gestuurd. Dit zorgde meteen voor een verkeersinfarct in het Franse Neuville. Via die eerste afrit in Frankrijk konden wagens omkeren. Wie vanuit Frankrijk de autosnelweg richting Rekkem wilde verlaten, werd richting Kortrijk of Moeskroen gestuurd.

Hoewel het voorval een niet te onderschatten verkeershinder met zich meebracht, vielen er godzijdank geen gewonden. “Het gaat hier louter om een breuk door slijtage aan de oplegger”, hekelde een toegesnelde technieker van het transportbedrijf. “We moeten die dingen blijven oplappen en blijven herstellen en hebben reeds meerdere malen de zaakvoerders verwittigd. Dit moest ooit eens fout aflopen en vandaag is zo een dag. We mogen van geluk spreken dat de container niet op een auto of een andere weggebruiker is terecht gekomen.”

Een gespecialiseerde takeldienst kwam ter plaatse om de container van de rotonde te verwijderen. Dit nam enige tijd in beslag.