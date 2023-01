Brokkenpiloot ramt zeven andere voertuigen en laat spoor van vernieling na in Komen

Een spoor van vernieling, dat is wat overblijft nadat een bestuurder zondagnamiddag in de Werviksesteenweg in Komen een ongeval veroorzaakte. Een iemand werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht en de brandweer was een tijdlang in de weer met het ruimen van het puin.

Een hevige knal alarmeerde de bewoners van de invalsweg rond 15.15 uur. Wanneer verschillenden onder hen poolshoogte gingen nemen, troffen ze er een indrukwekkende schroothoop aan te midden de openbare weg.

Zeven voertuigen geramd

“Onze mensen werden ter plaatse geroepen om bijstand te leveren”, verklaarde Kapitein Lahousse van de hulpverleningszone. “Schijnbaar zou een voertuig, een donkerblauwe Volkswagen Golf met Franse nummerplaat, zeven andere voertuigen hebben geramd. Over het hoe en waarom van het ongeval kan ik geen enkele uitspraak doen, dat is een zaak voor de politie die het onderzoek zal voeren. Wij kunnen enkel zeggen dat de bestuurder van de Volkswagen ongedeerd uit zijn wagen klauterde. Een ziekenwagen bracht één iemand naar het ziekenhuis voor een controle. Ter plaatse bestond onze taak grotendeels uit het reinigen van het wegdek en het ruimen van het puin.”

“Mijn partner zei nog dat hij wel erg snel reed, en we werden meteen achterin geramd”

Océane De Telder (25) raakte bij het ongeval betrokken en deelt haar versie van de feiten. “Samen met mijn partner besloten we om die namiddag naar de Famiflora te gaan. We vertrokken dan ook met mijn auto, een kleine Citroën stadswagen, in de richting van Moeskroen. We waren net van thuis vertrokken en reden in de richting van Wervik, toen mijn partner in de spiegel zag hoe een wagen aan een rotvaart dichterbij kwam. Hij maakte nog de bemerking dat hij wel erg snel reed, maar kon zijn zin niet vervolledigen of we werden vol achterin geramd. De klap was zo hevig dat ik met mijn auto tegen twee geparkeerde voertuigen knalde, de Volkswagen kwam aan de andere kant van de straat tegen auto’s tot stilstand.”

“Rij sneller”

“De chauffeur stapte zelf uit en was erg geagiteerd. Het was een jonge kerel, nog geen 30 jaar oud en snauwde ons meteen toe dat we maar sneller moeten leren rijden. Eenmaal de politie ter plaatse kwam besloten ze de kerel mee te nemen. Ik heb zelf wat pijn aan de rug, maar besloot ter plaatse te blijven. Mijn partner werd naar het ziekenhuis gebracht op vermoeden van een hersenschudding. Mijn auto is dan weer hopeloos verloren en klaar voor de schroothoop.”

De straat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De politie was niet bereikbaar voor commentaar.