Bestelwagen botst op tractor: drie personen uit tractor geslingerd

Langs de Kortrijksteenweg in Wingene zijn zaterdag vier personen gewond geraakt bij een ongeval met een tractor en een bestelwagen. Na een aanrijding door een bestelwagen kantelde de tractor en werden de drie inzittenden uit het voertuig geslingerd. Onder de inzittenden was ook een 5-jarig jongetje.

Aan het stuur van de tractor zat Mariusz. Hij was op weg naar de zuivelboerderij ’t Hof Rozendale in Wingene. Nadat hij eerder een lading witloof gaan afzetten was, wilde hij de tractor terug op het hof van Jo Clarisse gaan zetten. Onderweg werd de tractor evenwel opgeschept door een kleine bestelwagen – die ooit nog dienst had gedaan bij het Luikse brandweerkorps – met een aanhangwagen.

“Het is heel bizar wat er allemaal gebeurd is”, vertelt Jo Clarisse, de eigenaar van de tractor en stiefvader van Mariusz. “Vermoedelijk heeft de chauffeur van de bestelwagen de tractor te laat opgemerkt en probeerde hij ternauwernood nog een aanrijding te vermijden, maar tevergeefs. Met de zijkant knalde hij waarschijnlijk tegen het wiel, waardoor de tractor opgeschept werd en kantelde.”

Drie personen uit tractor geslingerd

Door de klap werden de drie inzittenden van de tractor uit het voertuig geslingerd. Het koppel en hun zoontje werden alle drie naar het ziekenhuis gevoerd, maar stellen het ondertussen goed. De vrouw liep een kaakbeenbreuk op en het jongentje brak een been. De chauffeur zelf kwam er met een hoofdwonde vanaf. Ook de bestuurder van de bestelwagen werd naar het ziekenhuis afgevoerd en leek het relatief goed te stellen.

Op het moment dat de hulpdiensten ter plekke kwamen, hulde de plek van het ongeval zich in een dikke mist. Het is evenwel niet honderd procent zeker dat de mist de oorzaak van het ongeval was. “Want toen ik hoorde dat het ongeval gebeurd was, ben ik meteen vertrokken en toen was er nog helemaal geen mist”, stelt Clarisse. Hij benadrukt wel dat de verlichting van de tractor in orde was. “Er hingen heel wat lichten aan de tractor, zoals het hoort. Er gaat bij mij immers geen tractor buiten die niet honderd procent in orde is”, aldus Clarisse.

Nu is zijn tractor evenwel per total loss. Al is dat niet het belangrijkste volgens Clarisse. “Dat is maar materiële schade. Ik ben vooral blij dat de gevolgen niet erger waren. We mogen eigenlijk van een wonder spreken, want dit ongeval kon een dodelijke afloop gekend hebben.”

Na het ongeval lag de weg bezaaid met glas en andere brokstukken, waardoor de N50 nog enkele uren afgesloten bleef voor verkeer.

