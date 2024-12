Bakkerij Aernoudt blijft dag gesloten nadat wagen in vitrine rijdt: “Personeel kans geven om te bekomen”

Daags nadat een wagen in de vitrine van bakkerij Aernoudt in Varsenare reed, blijft de zaak gesloten. De ravage is dan ook groot, maar vooral het personeel is danig onder de indruk van de feiten. “Het besef dat het allemaal veel erger kon zijn is zeker aanwezig”, zegt Eline Van Oostende. Donderdag heropen ze de deuren.

Het was schrikken dinsdagmiddag voor het personeel en de aanwezige klanten in de zaak. Even na 15 uur vergiste een 77-jarige bestuurder die stond geparkeerd op de parking van de bakkerij langs de Gistelsteenweg in Varsenare zich van pedaal. De gevolgen waren groot. De wagen schoot voorruit en ging door de vitrine van de zaak. Het loodzware venster begaf het onder de impact en belandde in het midden van de bakkerij. Op dat moment was ook de tearoom van de bakkerij geopend. Als bij wonder vielen er slechts vier lichtgewonden door rondvliegende glasscherven. Eén dame kreeg ook een stuk van het venster op haar been toen ze net naar het toilet ging, vertelde haar echtgenoot dinsdag.

De politie deed de nodige vaststellingen, maar kwam meteen tot de conclusie dat het om een spijtig ongeval ging. Vandaag blijft de bakkerij gesloten en zijn werkmannen volop in de weer om de vitrine dicht te timmeren in afwachting van een definitieve herstelling. “We beseffen dat het allemaal nóg veel erger kon afgelopen zijn en zijn opgelucht dat er geen zwaargewonden vielen”, zegt Eline Van Oostende van de bakkerijgroep. “De ravage in de winkel is wel groot. Overal lagen glasscherven en eigenlijk moesten we alle producten weggooien. Zelfs de zaken die nog volledig verpakt zaten. We willen geen enkel risico nemen dat er nog ergens een glasscherf zou achterblijven.”

Donderdag weer open

Dat de ravage in de bakkerij groot was, bleek dinsdagmiddag al. De bakkerij lag bezaaid met koekjes en pralines en de winkelrekken lagen verspreid door de winkel. “Er is al een professionele reinigingsfirma langs geweest om alles te reinigen, maar woensdag de deuren al openen bleek onmogelijk. En dat heeft niet alleen te maken met de grote schade op zich. Ons personeel was logischerwijs danig onder de indruk van het ongeval. We willen die mensen de kans geven om te bekomen, want voor hen was de impact toch groot. Iemand met de vinger wijzen doen we evenwel niet, het was een spijtig ongeval. Ondertussen is duidelijk geworden dat we donderdag opnieuw de deuren kunnen openen”, besluit Van Oostende. (MM)