Deze Oost-Vlaamse bakkerij verovert West-Vlaanderen: Aernoudt telt al acht vestigingen bij ons

Acht West-Vlaamse vestigingen telt Bakkerij Aernoudt al. Terwijl de ene na de andere zelfstandige bakker ermee ophoudt, blijft de Gentse bakkersgroep groeien. In Oost-Vlaanderen draaien 37 winkels op volle toeren, sinds februari ligt de focus ook volop op onze provincie. Met een duidelijk doel: “We willen onze stiel levend houden én die een mooie toekomst bieden.”

Je kan er stilaan niet meer naast kijken: Bakkerij Aernoudt krijgt steeds meer voet aan grond in onze contreien. Op 23 februari opende de Gentse bakkersgroep in Varsenare zijn eerste winkel op West-Vlaamse bodem, vorige vrijdag ging in Sijsele al nummer acht van start. En sinds afgelopen zomer is in Ruddervoorde een eigen atelier operationeel. Ook in Moerbrugge, Oostkamp, Beernem, Ichtegem, Torhout en Lichtervelde is Aernoudt al een vaste waarde.

“Al zijn we eigenlijk erg organisch gegroeid”, duidt marketingsverantwoordelijke Eline Van Oostende (39). Het verhaal startte in 1993, toen Luc De Corte (die nu samen met Carolien De Sutter aan het hoofd van de groep staat, red.) in de schaduw van het UZ Gent de bakkerij van de familie Aernoudt overnam. De destijds beginnende bakker behield de naam en timmerde een mooi ondernemersverhaal bij elkaar. “Altijd met de liefde voor de stiel centraal”, klinkt het.

In drie decennia openden 37 Aernoudt-vestigingen in Oost-Vlaanderen, nu moet ook West-Vlaanderen voor hun aanpak vallen. En die is even eenvoudig als geniaal: vanuit twee centrale ateliers – Gentbrugge en Ruddervoorde – worden alle filialen van kraakvers brood, pistolets, patisserie en koffiekoeken voorzien.

© Davy Coghe

In alle winkels hangt een echt buurtgevoel. “Onze slogan is niet voor niets lekker dichtbij”, aldus Eline. “Wij staan garant voor pure ambacht, alleen wordt die op iets grotere schaal beoefend. We werken nog op de traditionele manier waarbij handwerk de basis van onze filosofie vormt. De latjes chocolade worden nog manueel in de chocoladekoek gelegd, om maar een voorbeeld te geven”, knipoogt Eline. “Topkwaliteit, altijd dagvers.”

Logische stap

De uitbreiding richting West-Vlaanderen is een logische stap, valt te horen. “Wij willen de bakkersstiel levend houden. Ook hier zit de lokale bakker diep geworteld in elke lokale gemeenschap. Dat voelen we ook aan het enthousiasme wanneer we een nieuwe vestiging openen. Het is vrijwel altijd meteen volle bak. Die worden ook altijd door lokale mensen gerund en zijn zeven dagen op zeven, van 6 tot 18.30 uur, geopend.”

“We gaan echter nooit over één nacht ijs. We speuren constant de markt af naar nieuwe opportuniteiten, maar krijgen ook vaak telefoontjes van onafhankelijke bakkers die ermee ophouden. Ze hebben geen opvolger, maar willen tegelijk niet dat het verhaal na hen stopt. Wij bekijken altijd of het pand geschikt is, waar het ingeplant is en of er voldoende parkeermogelijkheden dichtbij zijn. Als we die parameters kunnen afvinken, kunnen we de lichten op groen zetten.”

Dat het Aernoudt menens is om de West-Vlaamse poot verder uit te bouwen, bewijst het atelier in Ruddervoorde. “Daar zijn momenteel tien mensen in de nachtshift aan de slag, maar die werking willen we stelselmatig verder uitbreiden. Ruddervoorde moet onze hub worden om de winkels in West-Vlaanderen te bevoorraden. We maken er nu al onze 35 soorten brood en koffiekoeken. Op termijn moet het een copy-paste van ons atelier in Gentbrugge worden. Ook de levering houden we volledig in eigen handen.”

Drie pijlers

Bakkerij Aernoudt heeft momenteel 860 medewerkers, zowel vast als flexi’s. Daarvan zijn er tachtig in West-Vlaanderen aan de slag. “Een cijfer dat verder moet groeien. In 2025 willen we het aantal West-Vlaamse winkels stelselmatig laten stijgen, maar op een doordachte manier. Daarbij zijn onze drie pijlers van doorslaggevend belang: goed bereikbaar, een ruim aanbod en vooral erg lekker. Waarden die ook perfect bij West-Vlaanderen aansluiten.”