Automobilist laat zich verrassen door glad wegdek en belandt in een akker in Zuienkerke

In de Leeuwenstraat in Zuienkerke gebeurde vrijdagmorgen omstreeks 9 uur een ongeval. Een bestuurder ging er uit de bocht en belandde in een akker.

Het was vrijdagmorgen vrij glad en de strooidiensten hadden op de meeste secundaire wegen gestrooid. Maar op de kleinere wegen was dat nog niet overal het geval. De automobilist liet zich verrassen door het spekgladde wegdek. Hij kon niet op eigen kracht het voertuig verlaten en werd door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Het blijft de komende dagen opletten voor gladde wegen.