2022 dodelijkste jaar op de weg tot nu toe

In een half jaar tijd waren er nog nooit zoveel verkeersdoden in West-Vlaanderen als in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de provincie. “Sinds 2018 houden wij statistieken bij over de verkeersongevallen met een dodelijke afloop. In totaal zijn er in het eerste half jaar al 32 mensen overleden in het verkeer. Vaak gaat het om een fout bij het voorrang verlenen”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé (CD&V).

2022 is tot nu toe het dodelijkste jaar op de West-Vlaamse wegen. Bij de verkeersongevallen kwamen er in het afgelopen half jaar al 32 mensen om. “Een betreurenswaardig cijfer”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé. “Met de provincie houden we sinds 2018 informatie bij over de dodelijke verkeersongevallen. En die cijfers zitten in een stijgende lijn. Met de coronacrisis zakte dat even door de verschillende lockdowns en strenge maatregelen, zoals de avondklok. Maar nu na de coronacrisis is het aantal verkeersdoden in het eerste half jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2022.”

De meeste dodelijke ongevallen, die in 2022 gebeurden, waren te wijten aan chauffeurs, die geen voorrang verleenden waar dat wel moest. “De tweede oorzaak van dodelijke ongevallen is overdreven snelheid. Dan is de impact van het ongeval nu eenmaal vaak groter. Bij 3 van de 32 dodelijke ongevallen legden de betrokken personen een positieve alcoholtest af. In 1 geval ging het zelfs om een positieve drugtest. Maar bij de dodelijke ongevallen, waar er maar één voertuig bij betrokken was, bijvoorbeeld iemand tegen een boom rijdt en sterft, worden er geen alcoholtesten uitgevoerd. De persoon is dan toch al overleden, dus dan zal het resultaat geen verschil meer maken. Het werkelijke cijfer van verkeersdoden door alcohol achter het stuur zou dus nog iets hoger kunnen liggen, maar dat zal niet veel verschil zijn.”

“De afgelopen vier jaar vielen er telkens in juli het meeste verkeersslachtoffers. Hopelijk is dat dit jaar anders”

Uit de resultaten van de afgelopen vier jaar blijkt dat de zomermaand juli de meest dodelijke maand is op de West-Vlaamse wegen. “Dat is heeft niet per se te maken met de vakanties, want de meeste ongevallen gebeuren in de buurten, die mensen goed kennen. Maar het warme weer zorgt er ook voor dat mensen minder gaan opletten en losser zijn. In de wintermaanden januari (3) en februari (4) vielen er het minste verkeersdoden. Maar in maart (6), april (5) en mei (5) zit het in een stijgende lijn. In juni vielen er zelfs 9 verkeersdoden.” In juli kwam er ook al 1 persoon in een verkeersongeluk op de overweg in Varsenare.

Politieactie tegen straatraces in Rekkem

Gouverneur Decaluwé laat ook weten dat ze druk bezig zijn om het probleem van de straatraces in Rekkem aan te pakken. “Vaak zijn het Noord-Fransen, die de grens oversteken en in Rekkem straatraces houden. Het gaat niet o een grote groep mensen, maar het zorgt wel voor heel onveilige verkeerssituaties. Daarom heb ik in de afgelopen weken al samengezeten met onze Franse collega’s. We zullen met de politie gezamenlijke en ook gerichte acties organiseren tegen dat straatracen.”