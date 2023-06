Op een boerderij in de de Oostkerkestraat in Dudzele zijn deze morgen een 14-tal varkens in de aalput van de stal terechtgekomen. Dat gebeurde toen een deel van de vloer het begaf. De varkens vielen zo’n anderhalve meter naar beneden en kwamen in de aalput – die leeg was – terecht. De brandweer en het gespecialiseerd dierenteam van brandweer Westhoek kwamen ter plaatse om de onfortuinlijke dieren uit hun benarde situatie te redden.