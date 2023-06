Gemeente Houthulst staat voor raadsel nadat wegdek halve meter omhoog kwam in Merkem: “Nog nooit meegemaakt”

De gemeente Houthulst staat voor een raadsel nadat een stuk betonnen wegdek in de Merkemstraat woensdagmiddag plots fel omhoog kwam, en daarbij een vrachtwagen beschadigde. “Meer dan een halve meter stond het wegdek omhoog en dat maakten we nog nooit mee”, zegt schepen Erik Verbeure. “Bovendien is het een raadsel hoe dat kwam, want de plaat kwam niet omhoog te staan aan de stootrand.”

Het voorval deed zich woensdagmiddag even na 17 uur voor in de Merkemstraat in de richting van Merkem. Een tankwagen geladen met veevoeders reed er op de betonbaan en reed over een stuk wegdek dat dinsdag al licht omhoog was gekomen. Wat volgde was vreemd: de betonplaat kraakte opeens waarna een groot stuk plaats plots enorm omhoog kwam. De tankwagen kwam daardoor geblokkeerd te zitten. Er was zelfs schade aan de Ad Blue-installatie en het reservoir met de sproeiervloeistof. Pas na een uur kon de vrachtwagen weggehaald worden.

Raadsel

De gemeente Houthulst staat voor een raadsel. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt schepen van Openbare Werken Erik Verbeure. “Het klopt dat we dinsdag al melding kregen dat het wegdek licht omhoog was gekomen daar. Maar dat ging over een aantal centimeters. We gingen meteen langs ter controle en nadien bleek de betonplaat alweer gezakt te zijn. We plaatsten waarschuwingsborden om de snelheid te minderen tot alles nader onderzocht kon worden. Hoe het wegdek opeens met een ruk omhoog kwam, weten we nog niet. Het stond zelfs meer dan een halve meter hoog. En het rare is ook dat de betonplaat niet barstte door de hitte aan de stootrand tegen een andere plaat, zoals altijd het geval is. We hebben de plaats nu afgezet en contacteerden een aannemer. Volgende week maandag wordt de plaat afgebroken en dinsdag wordt het beton hersteld.”

De schade die de vrachtwagen heeft opgelopen zal in eerste instantie met diens verzekering worden geregeld, waarna die mogelijk de verzekering van de gemeente kan aanspreken. (JH)