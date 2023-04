Familie en vrienden van Aaron (24) aangeslagen na fatale val van deathride: “Hij liet alles schieten voor zijn droomjob”

Na zijn opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan hogeschool Vives in Torhout, besloot Aaron Delannoy (24) uit Lauwe zijn droom te leven. “Ik heb nog tijd genoeg om voor de klas te staan”, zei hij daarover. Die droomjob werd de jongeman, die sinds kort in Gent woonde met zijn vriendin, woensdagavond fataal. “Hij leefde echt zijn leven.”

Een surfplank, een snowboard, skigerief, een skateboard. Aaron had het allemaal. Toen hij als speler bij Racing Lauwe van beide knieën zijn kruisbanden scheurde, besloot hij andere sportieve paden te bewandelden. Zolang hij maar buiten kon zijn, zolang hij maar bezig kon zijn.

Zolang Aaron maar buiten bezig kon zijn, was hij gelukkig. © GF

Woensdagavond overleed Aaron terwijl hij buiten was. Terwijl hij bezig was. In maart werd hij vaste medewerker bij Oenanthe, waar hij ook in Zwevegem voor aan het werk was. “Aaron studeerde lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie in Torhout”, vertelt zijn vriendin Julie.

Maar leerkracht lichamelijke opvoeding worden, dat was niet voor meteen. “’Ik heb nog tijd genoeg om voor de klas te staan’, zei hij daarover”, vertelt zijn papa Geert. “Hij wilde genieten van het leven. Daarom liet hij heel wat jobs schieten om zijn droomjob te kunnen doen.”

Fatale val

Die droomjob werd hem woensdagavond fataal na een val van een deathride. Familie en vrienden beseffen het nog altijd niet goed. “Hij leefde echt zijn leven. Vorig jaar ging hij vijf keer skiën. Hij ging onbezoldigd mee als monitor, gewoon om in de sneeuw te kunnen zijn”, aldus zijn papa.

Aaron verhuisde acht jaar geleden van Bissegem naar Lauwe, sinds drie maanden woonde hij op een appartement in Gent met zijn vriendin Julie. Snowboarden in Komen, recent voetbalde hij bij een minivoetbalploeg in Deerlijk. Hij kon overal aarden. “Zijn enthousiasme was echt aanstekelijk. Hij kon met iedereen babbelen en maakte overal vrienden.”

Zijn beste vriend knikt. “Aaron had een gouden hart. Correct, eerlijk. Hij stond er altijd voor zijn vrienden.” (JD)