Aaron (24) sterft na val van deathride op Transfo in Zwevegem: “We zijn een prachtmonitor verloren”

Aaron Delannoy, een 24-jarige jongeman uit Gent is gisteren om het leven te komen na een fatale val van een deathride. Hij was monitor bij natuursportvereniging Oenanthe en begeleidde die dag op de Transfosite in Zwevegem een bijeenkomst van jongeren uit alle West-Vlaamse internaten. Zijn collega’s bij Oenanthe zijn zwaar aangeslagen. “We zijn een prachtmonitor verloren”, reageert zaakvoerder Hugo Landré.

Op de Transfo in Zwevegem verzamelden woensdagnamiddag zo’n 1.400 jongeren uit alle West-Vlaamse internaten voor hun jaarlijkse happening. In het belevingsgedeelte van de site konden ze ook deelnemen aan een deathride vanop een oude watertoren.

Aaron Delannoy van Oenanthe begeleidde de jongeren. “Tegen 20 uur ’s avonds liep het evenement op zijn einde en de monitor ging als laatste via de deathride naar beneden”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede van politiezone Mira. “Om voorlopig onduidelijke redenen ging dat bij hem volledig mis en hij maakte een fatale val.” De jonge monitor belandde ruim tien meter lager aan de voet van de toren en overleed ter plaatse.

Zwaar aangeslagen

Dit alles gebeurde voor de ogen van tientallen leerlingen die Aaron net nog zonder problemen van de deathride geholpen had. Enkele leerlingen van VTI Brugge en hotelschool Spermalie waren getuige van het ongeval. “Ze waren net op weg terug naar de bus en moesten langs daar passeren”, zegt Miek Kemel, algemeen directeur van de scholengroep SKOBO. “Zowel de leerlingen als hun begeleiders waren erg onder de indruk. We hebben meteen het nodige gedaan om hen te ondersteunen en de ouders op de hoogte gebracht. Dat is belangrijk want internen gaan normaalgezien in de week niet naar huis uiteraard. Volgens slachtofferhulp was het net goed om hen niet overhaast naar huis te sturen maar samen te laten zijn om ervaringen te delen. We hebben vandaag een rustige ruimte ingericht op school waar leerlingen kunnen samenkomen met elkaar of met hun opvoeders. We volgen hen verder op met steun van slachtofferhulp en het CLB.”

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. © JF

Ook de monitoren van Oenanthe zijn zwaar aangeslagen. “We zijn allemaal in shock”, reageert zaakvoerder Hugo Landré. “Aaron was een pracht van een monitor. Het was zijn droom om bij ons te werken. Hij deed zijn stage bij Oenanthe en was al een paar jaar actief bij onze vereniging. We zijn een deel van onze familie verloren. We kunnen enkel proberen om hier samen door te geraken.”

Onderzoek

Burgemeester van Zwevegem Marc Doutreligne leeft mee met de nabestaanden en de groep monitors. “Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven betuigen aan de familie en ook aan Oenanthe. Ik weet dat zij een zeer hechte groep zijn. Met de gemeente hebben we een goede verstandhouding met hen en hun reputatie is onberispelijk. Oenanthe heeft het buitensportgedeelte van de Transfo in concessie van de provincie, zij beheren de site voor ons. Bij mijn weten waren er nooit eerder ernstige incidenten. De deathride was zelfs recent nog opnieuw gekeurd.”

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Een deskundige van het parket was woensdag tot 2 uur ’s nachts aanwezig om de nodige vaststellingen te doen en nam een deel van het materiaal in beslag. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de zaak verder. (JF)