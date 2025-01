Druk kruispunt aan Kinderlaan drie uren afgesloten na gaslek

De drukke Kinderlaan in Oostduinkerke op de grens met Nieuwpoort was woensdagmiddag bijna drie uren afgesloten na een gaslek bij de werken op de Nieuwpoortsteenweg. Een landbouwer in de buurt moest tijdelijk zijn woning verlaten.

Het gaslek ontstond woensdagmiddag rond 13.15 uur op de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke. Daar zijn al lange tijd wegenwerken aan de gang en ook vorige maand ontstond daar een gaslek. Het ging toen om een middendrukgasleiding ter hoogte van de bebouwing en daardoor moesten in totaal vijftig bewoners een tijdlang geëvacueerd worden. Ook deze keer ging het om een middendrukgasleiding maar dan wel ter hoogte van het kruispunt met de Kinderlaan.

Daar is weinig bebouwing. Een hoeve lag in de pluim van het gaslek en daardoor moest de landbouwer zijn woning tijdelijk verlaten. De drukke Kinderlaan werd wel volledig afgesloten en alle verkeer moest omrijden. Fluvius kwam ter plaatse maar moest de druk in de leiding gecontroleerd laten verlagen eer het lek hersteld kon worden. Dat nam een poosje in beslag. Net voor 16 uur kon de rijbaan terug geopend worden. (JH)