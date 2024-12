Middendrukgasleiding geraakt bij graafwerken in Oostduinkerke: lek ondertussen gedicht

Bij graafwerken in Oostduinkerke werd rond 11.20 uur een middendrukgasleiding geraakt. Dat gebeurde ter hoogte van een rij huizen. “Er werd beslist om al twaalf personen uit die nabijgelegen huizen te evacueren en onder te brengen in een vakantiepark vlakbij”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Wat later werden ook enkele bewoners van camping Zeeberm geëvacueerd. Er was voor hen psychosociale hulpverlening en medische begeleiding voorzien.

Het gaslek ontstond toen een graafmachine om 11.20 uur een middendrukgasleiding raakte op de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke, vlakbij de watertoren aan het kruispunt met de Kinderlaan. In die straat wordt al ruim twee jaar gewerkt. Momenteel wordt het laatste stuk hernieuwd, richting de Kinderlaan. Tegen de zomer van 2025 zijn de werken afgerond. “Rond 11.20 uur raakte een graafmachine er een gasleiding dat een middendrukleiding bleek te zijn”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er werd versterking van de brandweer opgeroepen en het lek kon niet meteen gedicht worden. Daarom werd besloten om op te schalen naar de operationele coördinatiefase, de fase voor het gemeentelijk rampenplan, zeg maar. Daarbij is er overleg tussen politie en brandweer en andere diensten wat er moet gebeuren. Er werd beslist om alvast de huizen het dichtst bij het lek te evacueren. Dat gaat om twaalf personen die opgevangen worden in het vakantiepark vlakbij.” Wat later werden ook enkele bewoners van camping Zeeberm geëvacueerd.

Herstelwerken

Fluvius was snel ter plaatse om het lek te dichten. Om 13.30 uur kon de getroffen gasleiding afgesloten worden en werd door schakelingen voorkomen dat woningen zonder gas zouden vallen. De herstelwerken zullen wel nog een tijdje duren. De politie bewaakte het terrein onder andere met een drone en de brandweer voerde preventief metingen uit.

Het lek werd om 14.45 uur volledig gedicht en alle bewoners mogen naar huis terugkeren. In een drietal woningen moet de brandweer eerst nog metingen uitvoeren. In totaal werden 69 bewoners geëvacueerd. (JH)