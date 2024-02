Zware brand in Harelbeke eist één slachtoffer

Na de zware brand die woensdagnamiddag twee loodsen en een kledingwinkel in de as legde in Harelbeke, was de brandweer een tijdlang op zoek naar één van de vermiste werknemers die zich op de site zou bevonden hebben op het moment dat de brand uitbrak. Deze man werd donderdagnamiddag uiteindelijk dood teruggevonden. “Onze hoop dat het bij materiële schade zou blijven is helaas ijdel gebleken”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Op een terrein langs de Gentsesteenweg in Harelbeke woedde woensdag een zware brand. Een 25-tal personen werd toen geëvacueerd en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Sinds donderdagochtend is de brandweer op zoek naar een vermiste man. “Hij bevond zich vermoedelijk op de site toen de brand uitbrak”, aldus het lokaal bestuur. “Donderdagnamiddag werd het slachtoffer gevonden. De wetsgeneesheer komt vandaag om 17 uur ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Dit onderzoek is cruciaal om de identiteit van het slachtoffer officieel te bevestigen en om de doodsoorzaak vast te stellen. We betuigen ons oprecht medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer.” Er werd ook een parketdeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Buurtbewoners werden tijdens de brand geëvacueerd, maar dat was niet van lange duur. “Woensdagavond kon iedereen opnieuw naar huis terugkeren”, klinkt het. “De brandweer deed de nodige metingen in de woningen vooraleer ze vrij te geven. In de rook zaten geen toxische stoffen.” Twee loodsen, een met een carwash en een die gebruikt werd als opslagplaats voor oldtimers en oud oorlogsmateriaal, en een kledingwinkel zijn vernield. Het aangrenzende houtverwerkend bedrijf kon worden gevrijwaard.