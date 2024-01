Harelbeekse handcarwash en kledingoutlet in lichterlaaie, geëvacueerde buurtbewoners terug naar huis

Woensdagnamiddag ontstond er een uitslaande brand in de Gentsesteenweg in Harelbeke. “Waar het precies is begonnen, weten we niet zeker. Ofwel is de brand ontstaan in de handcarwash De Super, ofwel in de opslagruimte met oude legervoertuigen die daar vlak achter ligt. De vlammen zijn alleszins al overgeslagen naar de aanpalende kledingoutlet Brands Only, huisnummer 186”, laat de politie van Harelbeke weten. Mensen die in omliggende straten wonen werden geëvacueerd.

“Momenteel is de brandweer alles in het werk aan het stellen om te voorkomen dat de brand overslaat naar houthandelsbedrijf Omniplex. Ze zijn ook nog bezig met de evacuatie van het gebouw, het is nog niet zeker dat iedereen de brandende gebouwen al veilig heeft kunnen verlaten”, aldus Tamara Lavrijsen van PZ Gavers. “De politie is ook aanwezig om de straat af te sluiten en veiligheidsmaatregelen te treffen.”

Over de oorzaak is nog niks bekend. Momenteel wordt de gemeentelijke fase van het rampenplan opgestart. Alle inwoners van de stad werden via BE-Alert al aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. De dikke rookpluim is tot kilometers ver zichtbaar. Buurtbewoners langs de kant van de Evangeliestraat werden uit hun huis gehaald en moeten buiten op het einde van de straat afwachten. Draait de wind, dan moeten ze het gebied verlaten via de spoorwegtunnel. “Mensen die in de rookpluim richting Waregem wonen werden geëvacueerd naar CC het SPOOR in Harelbeke. Het gaat om ongeveer 15 personen”, laat de communicatiedienst van de stad weten.

“De uitbreiding van de brand is onder controle. Momenteel is er nog met één persoon geen contact maar het is onduidelijk of die persoon aanwezig was op het moment van de brand”, klinkt het bij Stad Harelbeke.

Burgemeester Alain Top kwam ter plekke, hier samen met commissaris Tamara Lavrijzen en de verantwoordelijke commandant van de brandweerzone Fluvia. © LOO

De mensen die geëvacueerd werden, worden opgevangen in CC het SPOOR in Harelbeke, waar ook ondersteuning is van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk en het Rode Kruis. Voorlopig is het niet duidelijk wanneer die mensen terug naar huis kunnen.

Twee personen met lichte rookintoxicatie naar ziekenhuis

Twee personen worden omwille van lichte rookintoxicatie in het ziekenhuis behandeld. Momenteel is er nog steeds één persoon waarmee de hulpdiensten geen contact mee hebben. Politie en andere hulpdiensten stellen alles in het werk om contact te leggen met deze persoon.

De Gentsesteenweg zal voor een langere tijd deels afgesloten worden. De omleidingen komen zo snel mogelijk op de websites van stad Harelbeke en stad Waregem.

Een dronebeeld van de zware brand, al wat kleurt staat nog in brand. © Civiele Bescherming

Vrijgeven woningen

De brand is ondertussen helemaal geblust. “Er is nog altijd één persoon die we niet kunnen bereiken, maar het is onduidelijk of die persoon aanwezig was op het moment van de brand”, aldus de woordvoerder van Fluvia.

Drie bedrijven werden door de brand vernield, maar de brandweer slaagde erin om houtverwerkend bedrijf Omniplex te vrijwaren. Een 25-tal personen werd geëvacueerd naar CC het Spoor in Harelbeke. “We bekijken nu hoe we de huizen opnieuw kunnen vrijgeven”, klinkt het bij Fluvia. “Onze ploegen gaan woning per woning langs om CO-metingen uit te voeren, daarna kunnen de mensen weer naar huis.”

De brandweer heeft alles onder controle en organiseert de hele nacht permanentie. Ook de politie blijft aanwezig. Er is nog steeds rookontwikkeling, maar de metingen van de brandweer voor CO-waarden zijn negatief waardoor de geëvacueerden terug naar huis kunnen voor de nacht. Het Rode Kruis en de brandweer staan in voor de gecontroleerde terugkeer.

Momenteel zijn er ook geen positieve metingen in verband met asbest. Morgen starten de opruimwerken waardoor er wellicht terug wat rookontwikkeling zal zijn. Er is ondertussen nog geen nieuwe info over de vermiste persoon.