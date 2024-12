Vader naar ziekenhuis na zware brand in Kortrijk

In Kortrijk is dinsdagmorgen een man gewond geraakt bij een zware woningbrand. Dat bevestigt burgemeester Ruth Vandenberghe. Ook zijn twee kinderen waren thuis, maar zij bleven ongedeerd. De brand is intussen onder controle, maar er wordt nog nageblust.

De brand brak uit in een woning aan het ‘t Plein in Kortrijk. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer kreeg versterking van verschillende zones. De buurt werd afgesloten voor verkeer. “Een vader en twee kinderen konden de woning op tijd verlaten, maar de man raakte wel gewond en heeft brandwonden aan de armen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Vandenberghe.

De twee kinderen raakten niet gewond en worden opgevangen door hun moeder. De brand is intussen onder controle, maar er wordt nog nageblust. “Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken”, zegt Vandenberghe.