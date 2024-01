Woning van Antonio (47) en Gwendolyn (42) gaat in vlammen op: “Al ons werk voor niets”

Antonio Taelman (47) en Gwendolyn Vandeputte (42) starten het nieuwe jaar met een hele hoop miserie. Hun woning in de Hubert D’Ydewallestraat in Beernem ging maandagmiddag volledig in de vlammen op. Het koppel en hun hond waren niet thuis toen de brand uitbrak. “Al het werk dat we gedaan hebben in huis, al onze spullen, het is allemaal weg”, vertelt Antonio.

Antonio Taelman kreeg maandagmiddag een telefoontje dat niemand wil ontvangen. De buurvrouw van het koppel belde in volle paniek dat hun woning in lichterlaaie stond. Antonio was net even boodschappen gaan doen, terwijl Gwendolyn aan het werk was. De vijf kinderen van het koppel zijn ondertussen allemaal het huis uit. “Ik was ongeveer een uur weg”, zegt Antonio. “Toen ik telefoon kreeg, ben ik onmiddellijk naar huis gereden. De vlammen sloegen uit de ramen.”

Uitslaande brand

Het was voor Antonio en de hulpdiensten meteen duidelijk dat de brand heel ernstig is. Het huis stond in lichterlaaie, de vlammen sloegen uit de woning en er was zware rookontwikkeling. De brandweer ging het vuur meteen te lijf. De brand ontstond wellicht op de benedenverdieping en verspreidde zich razendsnel naar de rest van het huis.

Een paar minuten later arriveerde ook Gwendolyn ter plaatse. “We zijn blij dat niemand thuis was op het moment van de brand”, vertelt Antonio. “Anders had dit heel anders kunnen aflopen.”

De hulpdiensten vreesden eerst dat de hond van het koppel nog in de woning aanwezig was, maar die zat gelukkig veilig bij Antonio. “Gwendolyn en ik nemen de hond af en toe mee als we om boodschappen gaan. Gelukkig was dit gisteren ook het geval.”

Het koppel mag de woning voorlopig niet binnen. “We weten eigenlijk van niets”, zegt Antonio. “We hebben nu redelijk wat werk met alle experts. Het is écht een heel gedoe.”

Gwendolyn en Antonio worden voorlopig opgevangen door een vriendin en kunnen daar ook overnachten. “We krijgen van het OCMW alleen een woning aangeboden als we onze hond dumpen in een asiel”, zegt Antonio. “Maar geen haar op ons hoofd dat daaraan denkt.”

Geen kwaad opzet

Er werd een branddeskundige aangesteld. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de brand accidenteel ontstaan is. Van kwaad opzet is dus geen sprake. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet duidelijk. “We hadden de benedenverdieping net opnieuw gepleisterd”, zegt Antonio. “Al dat werk is weg, maar ook al onze spullen zijn in de brand gebleven. Ik heb nog mijn kledij van gisteren aan, mijn vrouw had alleen nog haar werktenue. We weten echt niet goed wat te doen nu.”