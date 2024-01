Uitslaande brand legt woning in de as in Beernem, oorzaak is accidenteel

Maandagmiddag even na 16 uur brak brand uit in een woning in de Hubert d’Ydewallestraat in Beernem. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al uitslaande. Dinsdag meldde het parket dat er bij de brand geen sprake is van kwaad opzet.

De bewoners waren niet thuis. Eén buurvrouw werd even geëvacueerd en in de ambulance opgevangen om van de schok te bekomen, maar ze raakte niet gewond.

Branddeskundige

De brandweer had de situatie snel onder controle. Niettegenstaande is de woning volledig uitgebrand. Vermoedelijk is de brand op de benedenverdieping ontstaan. Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.

Die kon achterhalen dat de oorzaak van de brand accidenteel is. Van kwaad opzet is dus geen sprake.