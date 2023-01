Trompettist Hans kan enkele instrumenten redden na woningbrand in Zwevegem

Zondagavond ging de woning van jazztrompettist Hans Bossuyt in Zwevegem in vlammen op. Hij woonde er al 15 jaar. “Er kunnen nog enkele instrumenten gered worden uit de brand, maar ik ben vooral herinneringen kwijt geraakt.”

Zondagavond rond 20.45 uur brak een felle brand uit in het huis van Hans Bossuyt in Zwevegem. De buren hadden de brand opgemerkt en verwittigden de hulpdiensten. Hans zat op dat moment met vrienden op restaurant. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak en ging er veel verloren. De brand is wellicht ontstaan in de schoorsteen en overgeslagen naar het houten plafond.

Van alles kwijt

Hans afkomstig uit Deerlijk woonde al vijftien jaar in Zwevegem. “In die tijd verzamelt een mens heel wat spullen en herinneringen. Ik ben veel kwijt, zoals de harde schijven met al mijn lesmateriaal en foto’s erop. Ik ben onder begeleiding al even kunnen teruggaan naar het huis en er zal toch wat kunnen gerecupereerd worden.”

“Ik heb al wat dingen uit het huis kunnen recupereren, zoals enkele van mijn trompetten”

“Er is enorm veel schade aan het huis, maar de experts zien het zitten om het op te bouwen”, vertelt Hans. “Het hele dak zal eraf moeten en vernieuwd worden, de kamers gestript enzovoort. Het zal nog zeker zes maanden tot een jaar duren voor ik terug kan. Daarom ben ik op zoek naar een appartement om toch even een eigen stek te hebben.”

Leven voor muziek

Hans is jazztrompettist. Hij geeft les aan verschillende kunstacademies en speelt in zo’n vijftien ensembles. “Bij het bezoeken van het huis hebben we enkele trompetten teruggevonden en kunnen meenemen. Die zal ik later herstellen, want mijn instrumenten betekenen veel voor mij. Ik heb ze ook echt nodig voor mijn job om op te treden en les te geven.”

Hans zal de komende weken even wat tijd nemen om te rusten. “Ik moet het hele gebeuren even laten bezinken. De directies van de kunstacademies hebben ook heel begripvol gereageerd. Ik kreeg veel steunbetuigingen van mijn omgeving. Hier en daar hoor je ook in de wandelgangen dat er dingen op gang komen, maar de rust kan ik nu even gebruiken”, besluit hij.