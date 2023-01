Woning gaat verloren bij zware brand in Zwevegem

Een felle brand vernielde zondagavond rond 20.45 uur een woning in de Kapel Milanendreef in Zwevegem.

Zondagavond woedde een felle brand in een woning in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. Het waren buren die de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Het vuur verspreidde zich enorm snel. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al meters door het dak.

Omdat de wagen van de bewoners nog voor het huis stond, dacht men aanvankelijk dat de bewoners nog in de woning waren. Al snel bleek dit gelukkig niet het geval te zijn. Ze waren met vrienden op restaurantbezoek.

Wellicht schoorsteenbrand

Volgens brandweerofficier Stefaan Vanneste is de brand wellicht ontstaan als schoorsteenbrand, maar omdat er niemand thuis was en het vuur niet tijdig werd opgemerkt, kon hij zich ontwikkelen tot een volwaardige brand.

De spuitgasten hadden de vlammen snel onder controle maar de woning is wel totaal verloren. Men bleef nog enkele uren met een ploeg ter plaatse om heropflakkering te voorkomen. Er werd geen branddeskundige aangesteld omdat het duidelijk om een accidentele brand gaat.