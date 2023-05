Smeulende vuilbak zorgt voor rook in dancing in Blankenberge

Maandagmorgen even na 11 uur kwam bij de brandweer een melding binnen van rookontwikkeling in de Kerkstraat in Blankenberge.

De rook bleek afkomstig uit de bekende dancing Metro vlakbij het station. Eens ter plaatse stelde de brandweer vast dat smeulende resten in een vuilnisbak de oorzaak was van de rookontwikkeling. Het vuur doofde vanzelf.

De schade is dan ook beperkt gebleven. Tijdens de interventie was de Kerkstraat in de richting van Brugge even afgesloten voor het autoverkeer. Na een grondige controle van het pand en de installatie werd de interventie beëindigd.