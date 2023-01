Pyromaan aan het werk in Torhout: drie auto’s branden uit

Vrijdagavond even voor 23 uur liep bij de brandweer een melding binnen van een brandend voertuig in de Karel De Ghelderelaan in Torhout.

Eens aangekomen vond de brandweer een Mini Cooper die in lichterlaaie stond. Nog voor de auto geblust was liep een tweede melding van een voertuigbrand binnen, even verderop op een parking in dezelfde straat. Daar brandde het voorste deel van een kleine bestelwagen uit. Een paar minuten later werd melding gemaakt van een derde auto die in brand stond. In de Blekerijstraat stond op de parking een dure Mercedes in lichterlaaie.

De brandweer had de handen vol met het blussen van de drie wagens en kon niet verhinderen dat ze alle drie bijna volledig uitbrandden. De politie stelt een onderzoek in naar de daders van de brandstichting want van toeval kan geen sprake zijn. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er één of meerdere daders zijn. De drie wagens werden getakeld. Even na middernacht werd de straat vrijgegeven.