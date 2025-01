Oude stal in lichterlaaie in Elverdinge: “Het brandde vrij hevig”

Op het Ieperse platteland brak donderdagavond een uitslaande brand uit in een oude stal.

De eerste melding van brand gebeurde donderdag even voor 20 uur. De vuurhaard situeerde zich op een afgelegen hoeve met vakantiewoning langs de Steentjemolenstraat bij de Ieperse deelgemeente Elverdinge, in de buurt van het kruispunt met de Gasthuisstraat.

Volgens de eigenaar ging het om een stuk van een oude varkensstal. “Het was een vrij hevige brand”, verklaart majoor Rik Vandekerckhove, overste bij post Ieper van Brandweer Westhoek.

“Er was redelijk veel wind, waardoor gensters wegwaaiden en elders voor problemen konden zorgen. Wat verder stond een loods met daarin een 120-tal koeien. De brand was vrij vlug omschreven, mede door de aanwezigheid van een muur in het gebouw, die een deel van de brand tegenhield. We konden voorkomen dat elders brandhaarden ontstonden.”

Stro

“Het dak was vernield door de vlammen, maar er was geen schade in de omgeving van de schuur”, vervolgt Vandekerckhove. “Binnen lag een hoeveelheid stro waar we met de brandweer wel wat werk mee hadden om goed te blussen. In het gebouw was geen asbest aanwezig.”

De oorzaak bleek accidenteel, mogelijk leidde een verwarmingskacheltje tot de brand. Tegen middernacht was de brandweerinterventie afgerond.

(TP)