Omwonenden Sidegro in Roeselare twee maanden na brand nog steeds niet gerustgesteld

Ruim twee maanden na de zware brand bij het afvalverwerkend bedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare blijven de omwonenden achter met heel wat vragen. Tot op vandaag worden asbestdeeltjes in hun tuinen aangetroffen. “Het bedrijf heeft ons beloofd om binnenkort samen te zitten. We willen eerst zien en dan geloven. Wij zullen ons alvast vastbijten in dit dossier.”

Op donderdag 28 juli woedde een zware brand bij het afvalwerkend bedrijf Sidegro. Die brand ging gepaard met een grote rookwolk die tot kilometers ver was te zien. Asbestdeeltjes, afkomstig van de daken van het bedrijf, kwamen terecht in een vijftiental tuinen in de omgeving.

Een gespecialiseerde firma werd al vlug ingeschakeld om de asbestdeeltjes op te ruimen. Ruim twee maanden na de brand vinden bewoners toch nog asbestdeeltjes terug in hun tuin. “Onze tuin werd grondig aangepakt, maar inmiddels vonden we ook nog asbestdeeltjes terug op en tussen de haag. Er vallen nog stukjes van de bomen. We blijven daarom alert”, aldus bewoonster Claire Sioen.

Zij is een van de leden van de groep Leefbaar Sint-Jozef. “De buurtbewoners zitten nog met zoveel vragen en die willen we graag zo snel mogelijk beantwoord krijgen. Om die antwoorden te verkrijgen, startten we een petitie op. Inmiddels schaarden zich al een driehonderdtal gezinnen achter dit idee. We zijn vooral bang dat dit een moeizaam en lang dossier voor de verzekeringen zal worden.”

Asbestproblematiek

Het buurtcomité looft de aanpak van het stadsbestuur na de brand, maar hoopt dat de asbestproblematiek ook de komende periode niet uit het oog wordt verloren. “Asbest is veel gevaarlijker dan velen denken. We willen ons dan ook erg vastbijten in dit dossier. Het is niet de eerste keer dat het brandde bij Sidegro. Voor ons is het bedrijf een stelletje cowboys die zich in een wetteloze Far West wanen. En wij, wij zijn de Indianen. Het is belangrijk dat het bedrijf eindelijk rekening houdt met de buurt. Ja, Sidegro mag daar zijn, maar ze moeten rekening houden met de omwonenden. En dat gebeurt tot op vandaag niet”, luidt het bij Leefbaar Sint-Jozef.

Gesprek

Bij Sidegro gaf men na de brand aan samen te willen zitten met de buurtbewoners, maar tot op vandaag is dat nog niet gebeurd. Inmiddels blijkt een eerste vergadering in de maak. “Het bedrijf wil graag om de tafel gaan met de omwonenden. Het is momenteel nog zoeken naar een geschikte plaats en locatie”, aldus Bernhard De Muynck, advocaat van Sidegro.

Ondertussen rondt het bedrijf de opruimwerken op de bedrijfssite deze week af. Bij de bewonersgroep Leefbaar Sint-Jozef kijkt men alvast uit naar een gesprek met het bedrijf. “Eerst zien en dan geloven. Eigenlijk verwachten we er niet zoveel van. We hopen alvast om toxicoloog Jan Tytgat en Bram Vandromme, beiden experts binnen de asbestproblematiek, te betrekken bij deze gesprekken.”