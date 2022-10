Nasleep gasramp zorgt voor politieke discussie

Meerderheid en Vooruit verschillen grondig van mening over wat de stad moet doen in de nasleep van de gasexplosie in de Ooststraat, twee weken geleden. “We zullen niet de taak van de verzekeraar op ons nemen”, zegt Bart Tommelein (Open VLD).

Op de gemeenteraad gaf burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) een stand van zaken na de gasexplosie waarbij drie gewonden vielen en er erg veel materiële schade was. “We hebben veel gecommuniceerd sindsdien, op de website staat een rubriek ‘vraag en antwoord’ met info en men kan terecht in het O-punt. Onze diensten ondersteunen de mensen en de handelaars kunnen terecht bij het Economisch Huis met hun vragen. Er is op stadsniveau ook een coördinatiecel opgericht. Wij brengen iedereen samen, helpen waar we kunnen en komen ook tussen waar dat mogelijk is.”

Vanessa Vens (Vooruit) vond dat de stad meer moet doen : “Het is de plicht van de stad om outreachend te werken, lijsten op te stellen en na te gaan of iedereen alles heeft. Verschillende mensen vrezen nieuwe gaslekken en de stad moet meer uitzoeken voor de handelaars. Er moet ook een jurist aangesteld worden die alles samenvat en info bezorgt aan de mensen.” Burgemeester Bart Tommelein ging niet in op die laatste vraag en merkte op : “Mensen kunnen ook terecht bij hun verzekering. Ze betalen er jaarlijks een premie voor en dan mag je toch verwachten dat de makelaar hen verder helpt. Het is echt niet de taak van de stad om nu als verzekeringsmakelaar op te treden. Wat dat betreft hebben we toch een ander maatschappijbeeld.”