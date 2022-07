Inferno legt rijwoning in as: bewoonster (79) kan ontsnappen, maar hondje blijft in brand

Een zware uitslaande brand vernielde een rijwoning in het dorpje Roesbrugge. De 79-jarige bewoonster kon tijdig haar huis verlaten, maar haar hondje bleef wellicht in de brand. Door de grote vlammen en hitte was er ook schade aan andere woningen en auto’s in de buurt.



Brandweer Westhoek werd in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.52 uur opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in een rijwoning in de Bergenstraat in Roesbrugge, een Poperings dorpje dichtbij de grens met Frankrijk. De 79-jarige bewoonster kon ontkomen en haar naaste buren werden geëvacueerd.

Alle middelen ingezet

“De woning brandde volledig uit”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De brandweer zette alle middelen in om verdere schade te vermijden. Een uitbreiding van de brand naar de aanpalende woning aan de linkerkant kon worden vermeden. De woning aan de rechterkant heeft wel lichte schade, maar deze blijft bewoonbaar. De woning aan de overkant en twee auto’s liepen schade op van de stralingswarmte.”

De brandweer deed er alles aan om andere huizen te vrijwaren. © Hendrik Nelde

Er was waarschijnlijk een hondje aanwezig in de zetel van de getroffen woning. “Deze zal de brand vermoedelijk niet overleefd hebben”, aldus Louagie. “Verder raakte niemand gewond.”

Kaarsje

De bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. De nablussingswerkzaamheden konden nog een tijdje duren. Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) zoekt mee naar opvang voor de 79-jarige bewoonster.

De oorzaak van de brand zou accidenteel zijn en ligt mogelijk bij een omgevallen kaarsje.