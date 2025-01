Honden voorkomen erger bij nachtelijke brand in Sint-Michiels: “Ze bleven blaffen tot we wakker werden”

“Noem ze gerust de helden van de dag. Zonder hen was het wellicht allemaal nog erger afgelopen.” Céline De Brock (29) was dinsdagnacht al enige tijd aan het slapen toen ze samen met haar vriend Niels werd gewekt door hun blaffende honden. Iets wat de viervoeters normaal nooit doen, dus besloot het koppel te kijken wat er gaande was. Al snel merkten ze een uitslaande brand in een bijgebouw aanpalend aan hun woning in Brugge op. “In afwachting van de brandweer begon ik met een tuinslang te blussen.”

De temperatuur dook dinsdagnacht vlotjes onder het vriespunt, maar toch stonden Céline en Niels kort na middernacht in hun nachtkledij op straat. Noodgedwongen, want tijd om nog warme kledij aan te trekken was er niet toen ze de vlammenzee naast hun woning in de Lijsterbeekstraat in Sint-Michiels bij Brugge opmerkten. “Het is dankzij onze honden dat we zo snel zagen dat er brand was uitgebroken aanpalend aan ons huis”, vertelt Céline.

Niet meteen duidelijk

Het koppel was al eventjes aan het slapen toen ze omstreeks 00.10 uur beneden gestommel hoorden. Janis en Lena, de twee border collies, gedroegen zich zeer onrustig en bleven blaffen. “Iets wat ze normaal nooit doen”, zegt Céline, die zich moest verplaatsen met een gebroken voet. “Eerst dacht ik aan inbrekers. Ik keek naar buiten door het venster, maar zag niet meteen iets. Al hoorde ik wel een vreemd lawaai. Opnieuw dacht ik aan dieven die in de bouwwerf naast ons hun slag probeerden te slaan. Tot ik plots vanuit de badkamer een oranje gloed opmerkte. Een zware brand, beseften we meteen.”

Het koppel vluchtte in pyjama naar buiten en alarmeerde meteen hun buren en de hulpdiensten. In afwachting daarvan begon ging Niels met een tuinslang de vlammen te lijf. De vrees bestond namelijk dat het vuur dat woedde in een bijgebouw van een aanpalende werf zou overslaan naar hun huis. Dat kon gelukkig voorkomen worden. “Bij onze aankomst hadden we het vuur relatief snel onder controle”, zegt majoor Filip Vlaeminck van brandweerzone 1. “De schade bleef beperkt tot het bijgebouw. Voor alle veiligheid bleven we nog enige tijd nablussen.”

Opladen elektrisch toestel

De oorzaak van de brand is wellicht te zoeken bij een defect tijdens het opladen van een elektrisch toestel. Volgens de eigenaar gebeurt het wel vaker dat er op de werf ‘s nachts batterijen of andere apparaten worden opgeladen in het gebouwtje. Het bijgebouw raakte vernield, maar de vlammen verspreidden zich niet verder door het snelle bluswerk. “Dat er wellicht erger voorkomen is dankzij onze honden? Daar zijn we ons ook van bewust”, zegt Céline na afloop van de bluswerken. “Noem ze gerust de helden van de dag. Schade in onze woning is er op het eerste zicht gelukkig niet, dus laat dat vooral een positieve afsluiter zijn.” (MM)