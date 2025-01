BEKIJK – Honden slaan alarm bij brand op bouwwerf

Dinsdagavond even na middernacht is brand uitgebroken op een werf van een huis in aanbouw in de Lijsterbeekstraat in Sint-Michiels Brugge.

Het waren de honden van de buren die onraad roken en met hun aanhoudend geblaf hun baasjes waker maakten. Die dachten in eerste instantie dat er inbrekers op de werf waren. Maar toen ze buiten kwamen zagen ze dat een bijgebouw van de werf in lichterlaaie stond.

De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle en kon overslag naar de naastgelegen woning voorkomen. Die liep dan ook geen schade op. Vermoedelijk is de brand ontstaan aan een elektrisch toestel dat stond op te laden, maar onderzoek zal uitsluitsel moet brengen. Niemand raakte gewond. Pas bij dageraad zal blijken hoe groot de schade is.



© JVM

